Skydance New Media prépare un AAA next-gen en collaboration avec Lucasfilm Games

Le deuxième projet de Skydance New Media sous la direction d'Amy Hennig sera un jeu d'action-aventure richement cinématique basé sur la licence Star Wars de Disney.

En plus de s’associer avec Marvel pour développer un jeu narratif à grand budget basé sur une licence de Marvel, le studio américain Skydance New Media va également produire une nouvelle adaptation vidéoludique de Star Wars sous la supervision de Lucasfilm Games.

Skydance New Media & @LucasfilmGames are teaming up for a new @starwars project! This collaboration with #Lucasfilm Games to develop & produce a richly cinematic action-adventure game will feature an original story in the legendary #StarWars galaxy. pic.twitter.com/uH8WFOcGLG — Skydance (@Skydance) April 19, 2022

“J’ai souvent décrit comment le fait de voir Star Wars en 1977 a essentiellement remodelé mon cerveau de 12 ans, façonnant ma vie créative et mon avenir de manière indélébile“, a déclaré Amy Hennig, présidente de Skydance New Media. “Je suis ravi de travailler à nouveau avec Lucasfilm Games pour raconter des histoires interactives dans cette galaxie que j’aime“. Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, a ajouté : “Nous ne pourrions pas être plus heureux de travailler à nouveau avec Amy Hennig. Elle et l’équipe de Skydance New Media ont le talent et l’ambition de créer une aventure Star Wars unique. Leur vision de la création d’un divertissement interactif invitant et cinématographique rend cette collaboration très excitante. Nous travaillons dur avec leur équipe de développeurs expérimentés et talentueux, et nous sommes impatients de partager davantage avec les fans de Star Wars lorsque le moment sera venu.”

Deux partenariats majeurs en deux ans pour Skydance New Media

“Nous ne pourrions pas être plus heureux de travailler avec Lucasfilm Games“, a déclaré Julian Beak, vice-président exécutif et directeur général de Skydance New Media. “Nous sommes impatients d’emmener les fans dans un voyage épique avec ce titre d’action-aventure Star Wars.“