Skydance Media : Todd Stashwick rejoint Amy Hennig

L'acteur et écrivain américain Todd Stashwick retrouve la directrice créative Amy Hennig chez Skydance Media après avoir collaboré sur Star Wars Ragtag, un projet annulé par Electronic Arts

Impliqué dans l’écriture du scénario de Star Wars Ragtag, un titre qui semblait s’inscrire dans la même veine qu’Uncharted, Todd Stashwick avait apprécié sa première expérience dans le monde des jeux vidéo malgré une fin précipitée… Loin d’être défaitiste, il annonce son arrivée chez Skydance Media : “Je travaille avec Amy Hennig et une équipe de vétérans de l’industrie vidéoludique sur un jeu d’action/aventure passionnant. On recherche des personnes qui veulent faire avancer la technologie d’animation de pointe et qui ont une expérience approfondie du moteur Unreal Engine.”

Todd Stashwick – Amy Hennig, le retour du duo avec le premier projet jeu vidéo de Skydance Media

Si à ses débuts le studio dirigé par Amy Hennig (Legacy of Kain, Jak & Daxter, Uncharted) et le producteur exécutif Julian Beak (Scarface, Need for Speed, Battlefield Hardline) avait pour ambition de créer des expériences narratives en streaming, c’est désormais tout autre : “Nos premières productions puiseront dans les traditions du cinéma d’aventure pour créer une expérience engageante et énergique qui capture l’esprit de la télévision et du cinéma pour enthousiasmer les joueurs et les non-joueurs. Ces jeux seront les meilleurs de leur catégorie en termes de fidélité visuelle et de gameplay innovant sur les dernières console et les PC.“