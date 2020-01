Skybound Entertainment annonce un partenariat stratégique avec Com2uS

La société de création de contenus multiplateformes va unir ses forces avec le spécialiste du développement et de l’édition de jeux vidéo sur mobile pour développer plusieurs licences.

Com2uS et Skybound Entertainment travaillent ensemble depuis quelques années sur Summoners War, un free-to-play misant essentiellement sur le modèle du gacha game. Alors qu’un court-métrage animé a généré des millions de vues sur YouTube depuis plusieurs mois, une série animée est actuellement en cours de production avec Chris Wyatt et Kevin Burke à l’écriture. Dans l’optique d’avancer plus vite et consolider sa compétitivité, Com2uS va développer les licences de Skybound sur mobile, et cela débutera avec The Walking Dead : “Cette collaboration avec Skybound est une excellente opportunité pour Com2uS de développer son influence au niveau mondial, et de créer des synergies entre les deux entreprises. Nous allons poursuivre notre collaboration pour créer des contenus que les gens apprécieront dans le monde entier.”

Skybound Entertainment – Com2uS : un partenariat stratégique sous la forme d’un investissement financier

L’investissement (montant inconnu) dans Skybound a été mené par Com2uS, aux côtés de sociétés de capital-risque étrangères dont C Ventures et Third Wave Digital. “Grâce à son expertise dans les jeux free-to-play sur mobile, Com2uS est un partenaire idéal pour nous“, déclarent conjointement le président de Skybound Robert Kirkman, le CEO David Alpert et le managing partner Jon Goldman. “Avec le formidable soutien de C Ventures, Third Wave Digital et Com2uS, nous sommes impatients de faire découvrir nos franchises existantes, comme celles qui sont en développement, à nos fans en Asie comme aux joueurs du monde entier.“