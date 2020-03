Sky : Children of the Light sortira sur Android et Nintento Switch

L'aventure sociale de Thatgamecompany prépare son arrivée sur de nouvelles plateformes moins d'un an aprés sa sortie sur les smartphones et les tablettes d'Apple.

Encensé par la critique pour l’émotion et la compassion qu’il développe durant son aventure, Sky : Children of the Light a été téléchargé plus de 10 millions de fois dans le monde entier sur iOS. Si une arrivée sur Android est évoquée depuis l’E3 2019, le studio indépendant Thatgamecompany annonce que les préinscriptions sur Google Play sont désormais ouvertes. Le lancement est prévu pour avril prochain. Par ailleurs, ce dernier sera également disponible sur Nintendo Switch plus tard dans l’année avec du cross-play (connectivité entre la version mobile et console). Enfin, une nouvelle saison est déjà en préparation, avec de nouvelles histoires, des surprises et des possibilités de collaboration avec d’autres joueurs, afin d’enrichir le contenu du jeu.

Android players, assemble! 🤖 We're beyond excited to share Sky for Android will be opening its gates globally and arriving in April. We can't wait for everyone waiting to join us in #thatskygame! Pre-register for Android: https://t.co/1U7RJHtiAw pic.twitter.com/DRGxMl5rJT — thatgamecompany (@thatgamecompany) March 17, 2020

Jenova Chen, co-fondateur et directeur créatif de Thatgamecompany, déclare : “Je suis incroyablement reconnaissant envers notre équipe qui a travaillé si dur pour repousser les limites du possible en créant des moments réconfortants, intemporels et faciles à partager dans Sky. La plus grande récompense a été d’entendre comment tant de personnes différentes, que ce soit des joueurs aguerris ou des néophytes prennent plaisir à voler avec leurs proches. Je suis enthousiaste pour le futur de thatgamecompany, alors que nous évoluons et que nous continuons à nous appuyer sur notre culture et notre passion pour ouvrir de nouvelles possibilités permettant aux gens de se connecter.”