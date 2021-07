Sky : Children of the Light célèbre le 75ème anniversaire du Petit Prince

A travers une partie différente du royaume de Sky : Children of the Light, à savoir le Désert des étoiles, les joueurs vont pouvoir découvrir l’histoire, les rencontres et les voyages du Petit Prince via cette première saison collaborative. De nombreuses surprises, expressions, objets et cosmétiques seront à débloquer tout au long de l’aventure.

Throughout the season, there will be seven quests that require adventuring through the many realms of #thatskygame in order to find the friend of the Rose.

Head over to Starlight Desert in Vault of Knowledge to get started on the first #LePetitPrince quest! 🌹 pic.twitter.com/Bvowdf1DsG

