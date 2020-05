Skullcandy Push Ultra, des écouteurs true wireless avec tuiles Tile intégrées

Si la mode est aux écouteurs true wireless, il faut admettre que ces petites bêtes sont faciles à égarer. Fort heureusement, les technologies modernes peuvent aider à garder un œil dessus et à les retrouver le cas échéant. C'est le cas avec cette nouvelle référence.

Les tuiles Tile sont très pratiques si vous cherchez à retrouver un objet important, comme vos clefs ou un sac. Ces dernières années, de plus en plus de produits, électroniques ou non d’ailleurs, intègrent directement ces capteurs. Il n’y a donc plus besoin de venir en fixer un. Bien plus pratique. Il y a tout une catégorie de produits qui aurait beaucoup à y gagner, les écouteurs true wireless. Skullcandy l’a bien compris.

Skullcandy Push Ultra, des écouteurs true wireless

Skullcandy dévoile une nouvelle paire d’écouteurs true wireless baptisée Push Ultra tirant pleinement parti de cette technologie. Et la marque pourrait bien être la toute première à intégrer la technologie Tile dans ce genre d’appareils. Pour le plus grand bonheur des plus tête-en-l’air. Retrouver la trace des écouteurs est on ne peut plus simple. Il suffit d’utiliser son smartphone et l’application dédiée pour tenter de les localiser. Cela étant dit, il y a un autre avantage à intégrer ces tuiles Tile directement dans les écouteurs. C’est qu’il est possible d’utiliser vos autres capteurs Tile pour améliorer les capacités de recherche.

avec capteur Tile intégré

En effet, si les écouteurs true wireless que sont les Apple AirPods disposent de leur propre fonctionnalité de tracking, l’utilisation de la solution Tile rend la technologie disponible à toutes les marques intéressées qui souhaiteraient proposer la même fonctionnalité. Ce n’est pas la première fois que Tile et Skullcandy travaillent ensemble. En 2018, Skullcandy dévoilait son casque Venue, intégrant déjà une tuile Tile. Et nous avons aussi déjà pu voir Tile travailler avec Bose pour une fonctionnalité similaire. Mais là, avec ces écouteurs Push Ultra, ce serait une première sur le marché des écouteurs true wireless. Si vous êtes intéressé(e), sachez qu’ils sont proposés au tarif de 129,99€ sur le site de Skullcandy. Disponible en jaune ou en noir.