Skull & Bones va devenir un jeu-service à la Sea of Thieves

Ubisoft recentre le développement de Skull & Bones sur le multijoueur.

Evoquée il y a deux ans par des sources de VGC, la nouvelle direction de Skull & Bones est officiellement confirmée par l’éditeur français Ubisoft : “C’est une nouvelle licence très prometteuse qui se focalise sur le multijoueur, ce qui est cohérent avec notre stratégie qui consiste à mettre en avant la compétition et la coopération dans un grand monde ouvert, non sans une fantaisie très attrayante. Il représente bien sûr un temps développement bien plus long que nous avions imaginé, mais nous sommes heureux de la direction artistique et des progrès du jeu jusqu’à présent.”

Ubisoft has revealed that the development of Skull & Bones is going well and that it should be released sometime between April 2022 and March 2023. https://t.co/VB4H346suj pic.twitter.com/KyUdkdjezX — Game Informer (@gameinformer) February 18, 2022

Présenté à l’E3 2017 comme un open-world prenant place au sein de l’océan Indien, près de l’Azanie, et misant sur l’exploration via une campagne solo avec des navires à crafter et un système de progression pour le personnage principal (des éléments piochés ici et là dans Assassin’s Creed III et Assassin’s Creed IV Black Flag), Skull & Bones proposera désormais un monde de jeu persistant avec des quêtes, des personnages et des scénarios qui évolueraient et changeraient radicalement au fil du temps en fonction des actions collectives de la communauté. Il devrait également y avoir des éléments de survie (radeau en début de partie, collection de ressources et construction de navire). Une sortie pourrait avoir lieu entre avril prochain et mars 2023.

Un développement chaotique pour Skull & Bones

En 2020, le directeur général d’Ubisoft Singapour, Hugues Ricour, a été remplacé à la suite d’allégations de comportements répréhensibles et a quitté le studio, bien qu’il travaille encore pour l’entreprise mais dans une autre filiale. Il a été signalé l’année dernière qu’Ubisoft Singapour faisait l’objet d’une enquête en raison d’allégations de harcèlement sexuel et de discrimination. Enfin, en début d’année, le co-directeur de Skull and Bones, à savoir Antoine Henry a quitté Ubisoft Singapour. Il était principalement responsable des aspects multijoueurs et sociaux de Skull & Bones.

Malgré les multiples reports et changements de stratégies, Ubisoft a une confiance totale envers cette nouvelle licence. A noter qu’Elizabeth Pellen est toujours en charge de la direction créative du jeu de piraterie qui se veut être un véritable concurrent de Sea of Thieves, la dernière création de Rare pour Microsoft qui aura mis du temps avant de devenir un véritable succès.