Skull & Bones : le jeu de pirates d’Ubisoft a enfin une date de sortie

Devenez le pirate le plus infâme de l'océan Indien avec Skull & Bones.

Dans Skull & Bones, les joueurs ont pour objectif de devenir un chef pirate et de développer leur mauvaise réputation en prenant part à des combats navals dans des environnements variés. En plus d’accepter des contrats et collecter des ressources, ils pourront personnaliser leur flotte navale afin d’être de plus en plus puissant dans le but de terroriser les équipages adverses.

Inspiré spécifiquement de la fin du 17ème siècle, connu pour être le second âge d’or de la piraterie, Skull & Bones prend également en charge la coopération, que ce soit en commençant une session en groupe avec jusqu’à deux autres personnes, ou en trouvant ces joueurs dans le monde du jeu et en se connectant ensemble. Le jeu prend également en charge le PvP, ce qui permet aux joueurs de s’affronter en opposant leurs flottes aux autres.

Un trailer de gameplay pour Skull & Bones

Développé par Ubisoft Singapour, avec la participation des équipes d’Ubisoft de Belgrade, Sofia, Berlin, Chengdu, Kiev, Montréal, Paris, Philippines, Pune et Shanghai (Ubisoft Blue Byte a également apporté son aide), Skull & Bones sortira le 8 novembre prochain sur sur PS5 Xbox Series X, Xbox Series S, Google Stadia, Amazon Luna, Ubisoft+ ainsi que sur PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store.

Un plan post-lancement ambitieux est prévu pour soutenir Skull & Bones pendant plusieurs années après le lancement. Il permettra d’obtenir gratuitement de nouveaux contenus, activités, histoires et défis.

La cinématique en CGI de Skull & Bones

Ubisoft proposera une édition standard et premium pour Skull & Bones. Cette dernière comprendra la collection “La balade de Bloody Bones” qui introduira une gamme d’articles cosmétiques pour le capitaine et les navires ainsi que du contenu numérique supplémentaire incluant deux missions additionnelles, un artbook numérique, la bande-son du jeu ainsi qu’un jeton pour obtenir le passe de contrebandier de l’une des saisons du jeu au choix. A noter que le pack “Altesse de la Haute Mer” qui comprendra la tenue de Capitaine Vêtement de renom et le Feu d’artifice du couronnement sera offert en guise de bonus pour les joueurs qui auront précommandé Skull & Bones.