Skull & Bones est reporté en mars 2023

Ubisoft décale la sortie de Skull & Bones pour éviter une confrontation directe avec God of War Ragnarök, l'exclusivité PS5 de Sony.

Le calvaire continue pour Skull & Bones… Après pas moins de neuf ans de développement, avec de nombreux problèmes, le jeu de batailles navales misant sur le second âge d’or de la piraterie n’est finalement pas prêt pour la fin de l’année malgré une récente présentation qui devait rassurer les joueurs sur son aspect jeu-service :

Notre équipe travaille dur pour peaufiner et équilibrer l’expérience. En conséquence, nous avons pris la décision difficile de retarder le lancement de plusieurs mois. Nous avons hâte que vous mettiez tous la main sur Skull & Bones et que vous plongiez la tête la première dans le monde dangereux et passionnant de la construction de votre propre empire en tant que pirate. Pour vous offrir la meilleure expérience possible, nous avons décidé de prendre un peu plus de temps afin de nous assurer que c’est exactement ce que nous allons faire.