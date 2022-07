Skull & Bones est enfin prêt à refaire les présentations

L'événement Ubisoft Forward va revenir avec une édition spéciale dédiée à Skull & Bones.

Après des années d’attente, mais surtout de multiples reports et un développement perturbé par de nombreux changements, l’éditeur français Ubisoft va enfin dévoiler de nombreux détails concernant Skull & Bones, le jeu de pirates multijoueur en monde ouvert inspiré par l’océan Indien pendant l’âge d’or de la piraterie. Un gameplay commenté est ainsi programmé pour le 7 juillet prochain à 20h sur Twitch et YouTube.

Tune-in for a #UbiForward spotlight on #SkullAndBones and catch the worldwide gameplay reveal! July 7 at 11AM PT / 8PM CEST 👉 https://t.co/UaHitc7pq9 pic.twitter.com/vDGFmy0CWY — Ubisoft (@Ubisoft) July 5, 2022

Dans le périlleux paradis de Skull & Bones, les joueurs devront surmonter diverses épreuves en mer et passer de l’état de paria à celui de pirate notoire. Ils devront assembler leur propre flotte et l’utiliser pour bâtir leur empire dans un monde viscéral qui introduit de nouveaux défis, histoires et fonctionnalités à chaque saison : “Rassemblez des ressources, fabriquez des outils et des armes, construisez vos navires et faites grandir votre infamie. Des côtes de l’Afrique aux îles tropicales des Indes orientales, établissez votre réseau de pirates et faites-vous un nom durant votre voyage pour dominer l’océan Indien.”

Skull & Bones en vidéo