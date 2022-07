Skeleton Key, le nouveau studio de Wizards of the Coast

Ancien directeur général de BioWare Austin et producteur exécutif de Dragon Age : Dreadwolf, Christian Dailey est à la tête de Skeleton Key.

Après avoir rassemblé des anciens développeurs de BioWare pour créer Archetype Entertainment, l’éditeur américain Wizards of the Coast a encore réunit des vétérans de la filiale d’Electronic Arts afin de fonder Skeleton Key. Basée à Austin, la structure a pour objectif de créer un gameplay immersif, des histoires uniques et des moments de suspense et d’horreur qui incitent à la réflexion et qui invitent les joueurs à s’amuser tout en affrontant leurs peurs. Si la préproduction du premier projet n’a pas encore été lancée, le recrutement est intensif afin de réaliser un AAA avec une technologie de pointe.

We are extremely excited to announce Skeleton Key, our new video game studio based in Austin, TX!

Led by industry veterans, we are thrilled to join the growing family of digital games studios at @Wizards of the Coast.

Learn more about us at https://t.co/sP6DcBa6SJ pic.twitter.com/7Ct1dylPez

— Skeleton Key (@SkeletonKeyDev) July 26, 2022