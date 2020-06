Skate : la licence est de retour, un nouvel opus est en développement

Après pratiquement dix ans d'attente, Skate va faire son come-back d'ici les prochaines années sur consoles et PC.

Le directeur créatif Cuz Perry et le game director Deran Chung annoncent le retour de Skate, la célèbre licence de feu EA Black Box mettant en avant l’art du skateboard : “Nous sommes de retour ! Nous le faisons ! Skate est là ! On roule ensemble ! Nous nous sommes réunis en secret. C’est le début. L’évolution de Skate continue. Nous avons attendu des années, honnêtement, pour faire le bon jeu, au bon moment, avec la bonne idée, et nous sommes vraiment, vraiment heureux de dire que nous sommes là. On a encore du chemin à faire, mais on est contents. Et ce n’est que le début. Nous sommes vraiment impatients de vous faire participer avec nous à ce projet. Nous tenons à vous remercier pour votre passion, votre patience et tout le soutien que vous nous avez apporté pour en arriver là. C’est incroyable. Nous n’arrivons pas à croire que cela va enfin se produire. C’est incroyable ! Le skate a changé notre vie. Merci beaucoup. Skate pour toujours.”

Skate 4 ou un reboot de la licence Skate ?

Si l’annonce d’un nouveau Skate par l’éditeur américain Electronic Arts n’a pas été accompagnée d’un premier trailer ou au minimum un teaser avec un logo, c’est parce que le projet en est seulement à ses balbutiements comme l’explique Jeff Grubb de VentureBeat : “Alors oui, Skate 4 est en préparation depuis un certain temps. Mais il a toujours été dans les limbes du “allons-nous vraiment faire ça”. Je crois comprendre qu’il s’agit essentiellement d’un reboot et, évidemment, ils vont vraiment le faire.“