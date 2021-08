Skate : Electronic Arts confirme une arrivée du reboot sur PC

Pour la première fois dans l'histoire de la licence, le nouveau Skate sortira sur PC en plus des versions consoles.

Actuellement au tout début de son développement, le reboot de Skate est officiellement prévu sur les consoles de nouvelle génération (quid de la PS4 et de la Xbox One ?), mais également sur PC via la plateforme Origin. C’est une grande première ! En effet, si la trilogie de l’éditeur américain Electronic Arts a marqué l’ère PS3/X360 avec de bonnes critiques et ventes, elle n’a jamais été portée sur la plateforme qui se fait appeler “master race”.

L’équipe en charge du reboot : “Il est encore tôt et nous sommes déterminés à bien faire les choses, ce qui signifie que cela va prendre du temps. Notre objectif numéro un est de ne pas tout gâcher. Pour vous, pour nous… pour Skate. ”

Skate, un retour grâce à Full Circle

Le nouveau studio Full Circle est dirigé par l’ancien directeur général du Xbox Live, Daniel McCulloch, qui a passé plus de dix ans au sein de la division Xbox de Microsoft. EA affirme que les dirigeants créatifs de ce dernier, à savoir le game director Deran Chung et le producteur Chris Parry, ont tous deux joué un rôle central dans la création de la franchise Skate et le développement des trois jeux originaux, dont le dernier est sorti en 2010. Pour mener à bien son projet, Full Circle adopte une équipe et une culture géo-diversifiées tout en employant des développeurs talentueux du monde entier.