Skate : du free-to-play sur les deux générations de consoles

Full Circle Studio cède au free-to-play avec Skate.

Développé par le studio canadien Full Circle d’Electronic Arts, Skate se déroulera dans une nouvelle ville appelée San Vansterdam, qui se trouve dans le même univers que les anciens épisodes (San Vanelona). Pour expliquer l’approche free-to-play, l’équipe composée de développeurs vétérans et amoureux du skate n’a pas hésité à affirmer que le reboot ne comportera pas de mécanismes payants, ni de zones de cartes verrouillées derrière des “paywalls” (murs payants). Les loot boxes payantes ne feront pas non plus partie de Skate et les microtransactions seront principalement de nature cosmétique.

Un long suivi pour Skate

“Notre vision n’est pas celle d’un jeu que l’on peut finir mais auquel on retourne régulièrement pour découvrir de nouvelles choses. Notre rêve est que Skate ne s’arrête jamais“, précise Isabelle Mocquard, chef de produit chez Full Circle Studio. Il faut donc s’attendre à des mises à jour régulières sous forme de contenu saisonnier comme Fortnite, l’un des rois du jeu-service. Le nouvel opus de la licence Skate sera disponible sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One ainsi que sur PC en prenant en charge le cross-play ainsi que la cross-progression.

Full Circle Studio organise actuellement un playtest pour Skate, mais récemment, le playtest fermé, qui donne aux fans une chance de tester une première version du jeu, s’est avéré extrêmement populaire, et a été piraté et diffusé en ligne pour que tout le monde puisse le télécharger… Dans un communiqué réagissant à cette faille, EA a déclaré : “Nous sommes conscients qu’une version antérieure du jeu a été distribuée sans notre autorisation. Cette version date de septembre 2021 et n’a jamais été destinée à un usage externe.“