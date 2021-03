Six Days in Fallujah : l’aspect politique est inévitable

Les évènements recréés dans Six Days in Fallujah sont inséparables de la politique.

La communication de Victura concernant le FPS militaire réaliste Six Days in Fallujah effectue un changement brusque et soudain d’orientation qui ne va pas arranger son cas auprès des joueurs et de la presse. Annulé en 2009 par Konami, le titre retranscrivant la bataille de 2004 en Irak est revenu d’entre les morts en février dernier avec une nouvelle approche. Pour en faire la promotion, Peter Tamte, ancien PDG d’Atomic Games, indiquait ne pas vouloir faire de politique avec ce dernier : “Pour nous, en tant qu’équipe, il s’agit vraiment d’aider les joueurs à comprendre la complexité du combat urbain. Il s’agit des expériences de cet individu qui est maintenant là à cause de décisions politiques. Et nous voulons montrer comment les choix qui sont faits par les décideurs politiques affectent les choix qu’un Marine doit faire sur le champ de bataille. Tout comme ce Marine ne peut pas remettre en question les choix des décideurs politiques, nous n’essayons pas de faire un commentaire politique sur le fait que la guerre elle-même était une bonne ou une mauvaise idée.”

Victura admet que son jeu est politique

Un mois après cette prise de position, l’éditeur Victura change officiellement de discours : “Les histoires de Six Days in Fallujah sont racontées à travers le gameplay et des segments documentaires comprenant des témoignages soldats et de civils, et expliquant leurs diverses expériences et leurs divers points de vue au sujet de la Guerre en Irak. Jusqu’à aujourd’hui, 26 civils irakiens et des dizaines des soldats ont partagé avec nous les plus difficiles moments de leurs vies avec nous, et nous pouvons les partager avec vous, à travers leurs mots. Ces segments documentaires aborderont de nombreux sujets, y compris les événements et les décisions politiques ayant mené à la Bataille de Falloujah et les conséquences de celle-ci. Nous ne permettrons pas aux joueurs d’utiliser les bombes au phosphore blanc pendant la partie, mais son usage sera décrit dans les documentaires. Durant le jeu, les joueurs participeront aux histoires contextualisées par les segments documentaires. Chaque mission proposera aux joueurs de résoudre de vrais scénarios militaires et civils, offrant une perspective de la bataille urbaine qu’aucun autre média ne peut proposer. Nous croyons que les histoires et les sacrifices de cette génération méritent d’être racontés par les Marines, les soldats et les civils présents sur place. Nous croyons que vous trouverez le jeu, et les événements qui y sont recréés, complexes.”

Six Days in Fallujah sera disponible à la fin de l’année sur consoles et PC.