Siri serait apparemment le “plus gros” assistant numérique vocal

Il existe aujourd'hui de nombreux assistants numériques vocaux, certains plus populaires que d'autres, évidemment. Mais s'il fallait réaliser un classement, lequel remporter le prix de l'assistant vocal le plus répandu ? Qui est le plus gros ?

Selon l’appareil que vous avez, selon le système d’exploitation qu’il utilise, vous pouvez utiliser un certain nombre d’assistants numériques vocaux, que ce soit Siri, Alexa, Google Assistant ou un autre. Réaliser des classements en tous genres est une mode qui ne date pas d’hier. S’il fallait décerner le titre de l’assistant numérique vocal le plus répandu sur le marché, Siri serait-il le nom qui vous viendrait à l’esprit en premier ? C’est en tout cas ce qui ressort d’une récente étude.

Siri mènerait la danse sur le marché des assistants virtuels

En effet, il semblerait que Siri soit l’assistant numérique vocal le plus répandu sur le marché. Si l’on croit la société spécialisée Futuresource, Siri arrive en tête de ce classement avec 35% de part du marché de l’assistant virtuel mondial. Comme iMore le précise, cela est tout de même assez logique dans la mesure où Siri est préinstallé sur la grande majorité des appareils Apple. Et cela comprend les iPhone, bien sûr, mais aussi les iPad, les Apple Watch, les HomePod et tous les ordinateurs Mac.

Un chiffre qui s’explique assez facilement, finalement

De fait, en suivant cette logique, il n’est finalement pas très surprenant d’une part que Siri arrive en tête et d’autre part que le deuxième de ce classement ne soit un autre que Microsoft Cortana, avec 22% de part de marché, là encore eu égard au nombre d’ordinateurs Windows actuellement en utilisation sur la planète. SI ces données sont avérées, il est tout de même intéressant de constater que Siri mène la danse. Nous aurions facilement pu penser que ce serait Google Assistant qui règne, grâce à la position dominante d’Android sur le marché des smartphones, mais apparemment, il n’en est rien.