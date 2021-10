Siri semble avoir mystérieusement perdu certaines de commandes d’accessibilité

Plusieurs commandes d'accessibilité ont mystérieusement disparu de Siri, ce qui laisse nombre d'utilisateurs dans une situation bien délicate.

Siri, au même titre que les autres assistants numériques vocaux que sont Google Assistant et Amazon Alexa, sont rapidement indispensables une fois correctement intégrés dans nos vies. Dès lors, si un bug survient, c’est vite frustrant. Et c’est ce qui semble arriver à Siri depuis peu. Ou tout du moins, Apple semble lui avoir retiré un certain nombre de ses commandes.

L’un des choses dont peut se vanter Apple, c’est l’accessibilité. La firme de Cupertino n’est pas peu fière de proposer des produits équipés de fonctionnalités d’accessibilité très variées, lesquelles rendent la vie plus facile pour de nombreuses personnes soufrant de handicaps divers. Malheureusement, pour on ne sait trop quelle raison, la marque à la pomme semble avoir supprimé certaines de ces fonctionnalités de son assistant numérique vocal Siri.

Si l’on en croit plusieurs rapports et posts sur le forum AppleVis (un forum pour les utilisateurs Apple qui sont aveugles ou déficients visuels), la publication d’iOS 15 aurait supprimé certaines commandes d’accessibilité de Siri.

Parmi les fonctions concernées, on citera notamment la commande permettant de demander à Siri sur l’utilisateur a des messages vocaux, de lui demander de lire les messages vocaux, de vérifier l’historique des appels et les appels récents, de lui demander qui a appelé, d’envoyer un email et d’envoyer un email à un contact précis. Il est étrange qu’Apple ait supprimé ces commandes, purement et simplement, dans la mesure où celles-ci sont très utiles et importantes pour nombre d’utilisateurs.

Difficile de savoir si Apple a simplement renommé ces commandes, ce qui serait fort peu pratique pour les utilisateurs, ou si c’est un bug. Il y a des chances qu’il s’agisse de cette dernière option, un utilisateur du forum affirme avoir échangé avec le support d’Apple et on lui aurait dit que la firme de Cupertino était au courant du problème. Espérons donc que celui-ci sera corrigé rapidement dans la mesure où l’on imagine très bien que cette disparition a un impact important sur la vie de nombreuses personnes en situation de handicap pour lesquelles il est déjà difficile d’utiliser un smartphone au quotidien.