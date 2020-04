Siri aurait fort à gagner en apprenant à cartographier une pièce

Les assistants numériques vocaux sont aujourd'hui capables d'un certain nombre de prouesses. Tous ne se valent pas pour autant. Celui d'Apple, Siri, est plutôt à la traine. La firme de Cupertino travaille sur le sujet mais une technologie l'aiderait grandement.

Parmi la longue liste d’assistants numériques vocaux, il est assez évident pour tout le monde que Siri a encore de nombreux aspects à améliorer. Aujourd’hui, selon une récente étude de Apple et du Human-Computer Interaction Institute de l’Université Carnegie Mellon, il s’avère que Siri aurait beaucoup à gagner à apprendre à cartographier, grâce au son, la pièce dans laquelle il se trouve.

Siri, comme les autres assistants numériques, auraient beaucoup à gagner à apprendre à écouter

Cartographie une pièce n’a rien de véritablement nouveau. De nombreux appareils intelligents en sont déjà capables. C’est le cas notamment des robots aspirateurs, pour optimiser leurs parcours, ou de l’enceinte connectée Apple HomePod. Cela étant dit, ce nouveau papier suggère que la chose pourrait être réalisée uniquement grâce à un assistant numérique vocal comme Siri. Grâce à une série de questions, Siri pourrait se faire une idée des sons émis par les appareils environnants. Ceci permettrait de mieux comprendre les demandes des utilisateurs et de proposer des actions et des informations plus pertinentes.

Ils seraient alors “conscients” de la pièce dans laquelle il se trouve et des équipements qui les entourent

Ainsi, avec une telle technologie, il serait possible d’imaginer un Siri capable d’identifier des sons comme ceux du four à micro-ondes ou de la sonnette de l’entrée et lorsque l’utilisateur confirme ledit son, Siri le mémoriserait. Ensuite, chaque fois que le four à micro-ondes sonne, on pourrait imaginer une application qui alerterait l’utilisateur. De même pour la sonnette. Siri pourrait envoyer une alerte à l’utilisateur pour lui faire savoir qu’il y a quelqu’un à la porte, qu’il soit à la maison ou non, pour peu qu’il y ait un appareil équipé de Siri capable d’entendre le son, évidemment. Et si cette étude mentionne explicitement Siri et le HomePod, on imagine très facilement que cette technologie pourrait être appliquée aux assistants de Google et Amazon, notamment.