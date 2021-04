S’inspirant de Clubhouse, Instagram permet désormais de streamer uniquement en audio

Face à l'énorme succès de Clubhouse, tout le monde veut sa part du gâteau. Certains sont déjà positionnés, d'autres y travaillent. Aujourd'hui, c'est Instagram qui lance une fonctionnalité similaire.

Clubhouse est le réseau social du moment, “the place to be” comme diraient certains. Et comme à l’accoutumée, avec cette croissance fulgurante, cela donne des envies à la concurrence. Tous les géants du marché veulent avoir leur part de cet énorme gâteau. Tous y travaillent, ou presque. Certains se sont même déjà lancés. Aujourd’hui, Instagram lance quelque chose de très similaire, en permettant de diffuser en direct sans vidéo, uniquement avec l’audio donc.

Instagram lance une nouvelle fonctionnalité pour le Live

À l’heure actuelle, Clubhouse est le réseau social à abattre, si l’on peut dire. La plate-forme, lancée l’année dernière uniquement sur les appareils iOS et sur invitation, a vu sa popularité exploser. C’est devenu l’endroit parfait pour les gens qui veulent se retrouver et discuter autour de sujets communs. Le service a donc assez rapidement attiré l’attention des autres plates-formes du marché, lesquelles travaillent aujourd’hui d’arrache-pied pour copier les fonctionnalités.

Pour faire comme Clubhouse, il est désormais possible de diffuser l’audio uniquement

Assez logiquement, Instagram veut aussi tirer profit de cet engouement nouveau pour l’audio initié par Clubhouse et annonce aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité Instagram Live. Celle-ci permet aux utilisateurs intéressés de désactiver leur flux vidéo durant les lives. Autrement dit, le stream passe en mode audio uniquement, de manière très similaire à Clubhouse qui propose aux utilisateurs de diffuser l’audio uniquement et de discuter oralement avec leurs invités et les autres auditeurs.

La fonction ainsi proposée par Instagram n’est pas une copie parfaite de Clubhouse dans la mesure où les utilisateurs ne peuvent pas rejoindre n’importe quel livestream comme ils le feraient sur Clubhouse mais il ne serait pas surprenant de voir arriver cette possibilité dans un futur plus ou moins proche. Facebook, qui possède Instagram, travaille lui aussi au développement de quelque chose de similaire. Tout ceci est donc parfaitement logique pour le géant de Menlo Park.

Instagram Live permet déjà aux utilisateurs de demander à rejoindre et à participer à une diffusion en direct, à une échelle moindre que Clubhouse cependant, mais comme annoncé, il ne serait pas surprenant que cela change dans les mois à venir.