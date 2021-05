Singapour autorise le test respiratoire pour détecter le Covid-19

Les autorités de Singapour viennent d'autoriser le test respiratoire pour détecter la présence éventuelle du Covid-19 chez les personnes testées. À quand chez nous ?

Détecter la présence du Covid-19 dans l’organisme d’un patient n’est pas très compliqué. Encore faut-il se plier à un petit examen, rapide mais pas franchement agréable. Il existe cependant des alternatives plus douces, comme le test salivaire. Les autorités de Singapour viennent de leur côté d’autoriser un test respiratoire.

Singapour autorise un test respiratoire pour détecter le Covid-19

À l’heure actuelle, il existe deux méthodes pour tester quelqu’un face au virus Covid-19 : le test antigénique et le test PCR. Le premier est plus rapide mais moins précis, tandis qu’il faut compter environ une journée pour obtenir les résultats du second. Tous deux sont plutôt invasifs dans la mesure où il est nécessaire de se faire enfoncer un écouvillon loin dans la cavité nasale ou dans la gorge. Cela reste très inconfortable.

Très précis, extrêmement rapide et non invasif

À Singapour, le gouvernement vient d’approuver une troisième technique, le test respiratoire de Breathonix, une startup locale. Le principe est simple, c’est le même que celui d’un éthylotest, il suffit de souffler dans un appareil. Avec l’aide d’un logiciel utilisant le machine learning, le système vient ensuite comparer les composés détectés dans le souffle de la personne à ceux d’une personne connue pour être positive au Covid-19.

Les résultats peuvent être obtenus en une minute seulement, bien plus rapidement et donc moins invasivement que les méthodes de test actuelles. Cela pourrait aussi permettre d’aider à relancer les voyages à l’étranger. Obliger les voyageurs à observer une quarantaine de 10 à 14 jours lorsqu’ils arrivent dans un nouveau pays est problématique, cela empêche nombre personnes de voyager, assurément. Avec cette méthode, les choses pourraient aller bien plus vite, tout en étant extrêmement efficaces.

Ceci étant dit, cela ne signifie malheureusement pas que les méthodes actuelles vont disparaître. Celles et ceux qui seront détectés positives par le test respiratoire devront passer un test PCR pour confirmation. Selon les tests réalisés jusqu’à présent, le système offre une sensibilité de 93 % et une spécificité de 95 %. Le système sera testé très prochainement sur les voyageurs en provenance de Malaisie avant d’être déployé à plus grande échelle.