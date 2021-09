Singapour a déployé des robots pour patrouiller dans ses rues

Singapour déploie des robots pour patrouiller. Une première phase de test d'une durée de trois semaines qui pourrait conduire à un vaste déploiement de robots.

Singapour est connue pour avoir des lois très strictes et des caméras de surveillance partout dans la cité-État. Dans le futur, elle pourrait aussi déployer des robots pour garder un œil sur celles et ceux qui ne respecteraient ces lois. En vérité, Singapour vient de démarrer le test d’un robot baptisé Xavier, en en déployant plusieurs. Ceux-ci sont chargés de patrouiller et d’enquêter dans une zone publique avec un fort trafic piéton. Ces trois prochaines semaines, les robots étudieront les foules de Toa Payoh Central à la recherche de ce que les autorités décrivent comme des “comportements sociaux indésirables”. Cela inclut les “rassemblements de plus de cinq personnes”, interdits depuis le début de la pandémie de Covid-19.

En outre, les robots Xavier tenteront de débusquer les fumeurs dans les zones où ceci est interdit ainsi que la vente à la criée illégale. Le quartier sera aussi sous surveillance pour d’éventuels vélos mal garés ou tout engin de mobilité qui évoluerait sur zones réservées aux piétons. Si le robot détecte l’un de ces comportements, il alertera le centre de commande et affichera un message correspondant sur son écran pour éduquer les contrevenants.

Une première phase de test qui pourrait conduire à un vaste déploiement de robots

Ces machines sont équipées de caméras capables d’offrir au centre de commande une vision à 360°. Elles sont aussi en mesure de capturer des images en très faible luminosité en utilisant l’infrarouge et des capteurs dédiés. De plus, les vidéos capturées seront analysées par un système d’intelligence artificielle pour rechercher tout ce qui pourrait nécessiter l’intervention d’officiers humains. Pour permettre à ces robots de naviguer dans la ville de manière autonome, ceux-ci sont équipés de divers capteurs, pour notamment éviter les objets stationnaires et mobiles, comme les piétons et les véhicules.

Singapour a déjà annoncé son intention de doubler le nombre de caméras de surveillance, passant ainsi à 200 000 d’ici aux dix prochaines années. Les autorités sont convaincues que ces robots peuvent aider à intensifier ces mesures de surveillance et, par conséquent, à réduire le besoin de patrouilles par des agents humains.