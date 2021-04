Simply Halston : Ewan McGregor va incarner le couturier américain pour Netflix

La mini-série Halston avec le comédien écossais Ewan McGregor rendra hommage au légendaire créateur de mode.

Réalisée et produite par Daniel Minahan, la série de la plateforme Netflix va suivre le célèbre fashion designer, alors qu’il transforme son nom unique et inventé en un empire mondial de la mode, synonyme de luxe, de sexe, de statut et de célébrité, définissant littéralement l’époque dans laquelle il vit, le New York des années 1970 et 1980 – jusqu’à ce qu’une prise de contrôle hostile l’oblige à se battre pour le contrôle de son bien le plus précieux… le nom Halston lui-même. La date de diffusion est planifiée pour le 14 mai prochain.

Netflix shares poster & pics of Ewan McGregor as iconic '70s fashion designer Halston The Ryan Murphy mini-series arrives May 14 pic.twitter.com/LZeCrSLxPJ — Fandom (@getFANDOM) April 23, 2021

Le monde du luxe sur Netflix avec Simply Halston

Outre Ewan McGregor dans la peau du personnage principal, le casting comprend également Krysta Rodriguez (Gossip Girl, Quantico, Daybreak) dans le rôle de Liza Minnelli, Rebecca Dayan (From Paris with Love, A Short History of Decay, Novitiate) dans celui d’Elsa Peretti, Bill Pullman (American Masters, Torchwood, The Sinner) dans celui de David Mahoney, Gian Franco Rodriguez (Dysthymia, Chaos Men, Exit of the Dead) dans celui de Victor Hugo, David Pittu (Fringe, Damages, Rescue Me) dans celui de Joe Eula, Sullivan Jones (The Gilded Age, The Politician, Harlem) dans celui d’Ed Austin, Rory Culkin (Hick, Bullet Head, Lords of Chaos) dans celui de Joel Schumacher, Kelly Bishop (Bunheads, The Good Wife, Gilmore Girls) dans celui d’Eleanor Lambert et Vera Farmiga (The Escape, The Commuter, Electric Dreams) dans celui d’Adele. A noter que Ryan Murphy, Ian Brennan, Minahan, Alexis Martin Woodall, Ewan McGregor, Eric Kovtun, Sharr White, Christine Vachon et Pamela Koffler de Killer Films sont les producteurs exécutifs de Simply Halston.