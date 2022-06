Silent Hill : Christophe Gans annonce un reboot de l’adaptation cinématographique

Un nouveau film Silent Hill réalisé par Christophe Gans et supervisé par Konami sortira dès l'année prochaine au cinéma.

Impliqué en 2006 dans la réalisation de la première adaptation cinématographique de Silent Hill, reconnue encore aujourd’hui comme la plus fidèle et honnête, Christophe Gans va de nouveau collaborer avec l’éditeur japonais Konami pour amener le célèbre survival-horror sur le grand écran : “Je travaille en ce moment dessus. Il y a eu les années Covid-19 qui nous ont finalement obligés à rester chez nous. J’en ai profité pour écrire deux scripts. Le script d’un nouveau film Silent Hill qui est totalement indépendant des deux précédents films réalisés et qui respecte la façon dont Silent Hill a évolué. La plupart du temps, ce sont des histoires autonomes. Silent Hill, c’est un peu comme Twilight Zone, la Quatrième Dimension, un endroit où il peut se passer tout et n’importe quoi. J’ai travaillé sur un nouveau Silent Hill qui est un Silent Hill de l’an 2023 puisque le film sortirait l’année prochaine… en 2023… et non un Silent Hill comme je l’ai imaginé en 2006.”

Pour ce nouveau film Silent Hill, Christophe Gans a souhaité s’inspirer des nouveaux mouvements horrifiques : “C’est un Silent Hill pour le public d’aujourd’hui tout en étant ultra respectueux de la saga. Je suis conscient que Silent Hill est une très grande franchise du jeu vidéo et une œuvre d’art au sens noble du terme. Les gens qui ont pensé Silent Hill y ont mis beaucoup de leurs tripes. Pour bien les connaître, ce sont des gens extrêmement intègres. Pour moi, c’était important de concevoir un Silent Hill à l’aune du public actuel. Il est clair que le cinéma d’horreur d’aujourd’hui ne ressemble plus au cinéma d’horreur de 2006. Tant mieux d’ailleurs. Non pas que le cinéma d’horreur de 2007 n’était pas bien, mais tout genre connaît une évolution. J’essaye de tenir compte de ce que j’ai pu voir récemment, de plus original et de plus étonnant en matière de films d’horreur, et de voir si dans Silent Hill il y a les germes, voire même l’expression de ça. Silent Hill a toujours été un jeu hors normes et en avance sur son temps.”

Un film Project Zero/Fatal Frame est également en préparation

En plus d’un deal avec Konami, Christophe Gans s’est également rapproché de Koei Tecmo pour travailler sur une adaptation cinématographique Project Zero/Fatal Frame qui devrait arriver d’ici 2024 : “Ce qui m’intéresse, c’est d’arriver à un point d’équilibre entre le jeu vidéo et le cinéma. Je ne dis pas y être parvenu totalement avec le premier volet de Silent Hill, mais le film a été plutôt bien reçu par les fans. Or, ces derniers sont relativement exigeants. Je pense qu’ils ont compris que le film avait été fait par un joueur, mais surtout que j’essayais de trouver le point de convergence entre les langages cinématographique et vidéoludique. C’est comme ça que j’ai travaillé le script du nouveau Silent Hill, mais aussi celui de Fatal Frame, Project Zero pour nous autres européens. Ce serait le film suivant. D’ailleurs, le script est prêt. Sur les deux ans de Covid-19, il y a eu une année d’écriture pour Silent Hill et une autre pour Fatal Frame.“