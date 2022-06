Signify dévoile de nouveaux produits Philips Hue, dont sa première lampe portable rechargeable

Signify dévoile de nouveaux produits Philips Hue. Intérieur, extérieur, réveil, soirée, il y en a pour tous les besoins.

Signify vient de dévoiler de nouveaux produits d’éclairage intelligent Philips Hue, parmi lesquels sa toute première lampe portable rechargeable, conçue pour l’intérieur comme l’extérieur. De quoi s’ouvrir encore davantage le champ des possibles et améliorer l’éclairage de son chez soi.

La lampe de table portable Philips Hue Go dispose d’un grip en silicone pour pouvoir l’attraper facilement et l’emmener partout avec vous. Sa batterie lui confère jusqu’à 48 heures d’autonomie sur une seule recharge, et vous pouvez la recharger sur sa base de recharge dans l’éventualité où elle tomberait à court. Et puisque vous pouvez l’utiliser dans des environnements et des scenarios différents, elle est équipée d’un bouton qui permet de basculer d’une scène prédéfinie à l’autre pour trouver l’ambiance la plus adéquate. La lampe Philips Hue Go sera disponible en septembre 2022 à partir de 149,99 €.

Intérieur, extérieur, réveil, soirée, il y en a pour tous les besoins

Signify lance aussi un nouveau réveil Sunrise. L’ampoule Hue que vous utilisez passera du bleu au orange doux pour reproduire le lever du soleil sur l’horizon. Ce produit est lancé en même temps que le Philips Hue Signe gradient pied en chêne, disponible dès à présent. Cette lampe dispose d’un piètement en chêne, pour parfaire le style de votre chambre. Comptez 239,99 € pour la lampe à poser et 349,99 € pour le lampadaire.

On citera pour terminer le nouvel interrupteur Philips Hue Tap, avec quatre boutons pour contrôler vos luminaires connectés, dans jusqu’à trois pièces séparées dans votre maison. Disponible dès à présent à 49,99 €.

Si vous souhaitez davantage d’informations concernant ces nouveaux produits Philips Hue, direction le site officiel.