Sifu : une feuille de route pour les futurs contenus gratuits

Sloclap va alimenter le contenu de Sifu avec des mises à jour saisonnières.

Pour le printemps, et précisément le 3 mai prochain (en même temps que le lancement de la version physique), Sifu du studio parisien Sloclap se dotera de trois options de difficulté, à savoir Élève, Disciple, Maître, d’un mode d’entraînement avancé et la possibilité de changer de tenue. A noter que tous les détenteurs de la Deluxe Edition recevront la tenue Young Man Suit : “Des couloirs bondés au dancefloor du Club, dominez vos ennemis avec style“. Au cours de l’été, un système de scoring et des modificateurs de gameplay viendront enrichir l’expérience du jeu de kung-fu.

Check out our free content update roadmap for #Sifu! At this stage, four major updates are planned – the first one will be available next Tuesday, May 3rd, along with our physical edition! 🔥🔥 #SifuGame pic.twitter.com/8UBEWwJKS4 — SifuGame (@SifuGame) April 26, 2022

Durant l’automne, un éditeur de replay permettra de partager vos exploits les plus incroyables, en plus de mettre la main sur de nouveaux modificateurs de gameplay et des tenues inédites, tandis que pendant l’hiver, il faudra compter sur l’arrivée du mode Arène (plus d’informations à venir dans l’année) avec là encore de nouveaux modificateurs de gameplay et des tenues inédites.

Un making-of pour le doublage chinois de Sifu

Dans les coulisses d’une session d’enregistrement des voix-off chinoises à Shanghai, avec le directeur artistique Li Zhengxiang.

Sifu s’inspire principalement des grands classiques du film de kung-fu, et les membres de Sloclap sont plusieurs à pratiquer les arts martiaux, dont le Pak Mei Kung Fu. Tout au long du développement du jeu, l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec le studio Kowloon Nights, basé à Pékin et Hong Kong, qui a procédé à différents contrôles culturels afin d’offrir le résultat le plus respectueux possible de la culture chinoise du kung-fu.