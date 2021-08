Sifu : un cocktail détonant d’arts martiaux réalistes

Une quête cathartique vers la vengeance et la rédemption sera le fil rouge de Sifu.

Les parisiens de Sloclap dévoilent de nouvelles séquences de gameplay pour Sifu mettant en scène des combats tranchants et fulgurants dans de nouveaux environnements dans une cité chinoise fictive comme les toits d’un bidonville en proie aux dealers et aux junkies, les salles immaculées d’un musée d’art contemporain ou encore une contre-allée enflammée. Le but sera de lever le voile sur un mystère ancien en maitrisant le kung-fu Pak-Mei et en utilisant un pendentif magique qui redonne vie en cas d’échec, mais qui fera vieillir le personnage principal à chaque résurrection.

Du gameplay et une date pour Sifu

Sifu sera disponible le 22 février 2022 sur PS5, PS4 et PC via l’Epic Games Store avec une édition standard comprenant un “Special Avatar Pack” ainsi qu’un “Photomode Cinematic Pack” et une édition deluxe embarquant tous les bonus de l’édition standard, mais également un accès anticipé de 48 heures, un artbook numérique “The Art of Sifu” et une bande originale signée Howie Lee.

A noter que le style visuel fait à la main et la palette de couleurs délavées renvoient aux grands classiques du film de kung-fu, où la vengeance et la rédemption s’entremêlent perpétuellement pour se fondre dans le gameplay exigeant de Sifu, une approche ludique unique du kung-fu pour une aventure solo renversante.