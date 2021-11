Sifu : la sortie du jeu de kung-fu est avancée

Le studio parisien Sloclap avance la date de sortie de Sifu.

Si Deep Silver Volition a préféré reporter la sortie du reboot de Saints Row pour éviter Horizon : Forbidden West et Elden Ring, le jeu indépendant Sifu de Sloclap a décidé de jouer la carte du rendez-vous en avance. Annoncée pour le 22 février prochain, la simulation de kung-fun est désormais planifiée pour le 8 février 2022 sur PS5, PS4 et PC (Epic Games Store).

Bientôt gold, l’équipe de développement travaille désormais principalement à peaufiner et optimiser son titre en vue de cette nouvelle date de lancement. A noter que les précommandes sont ouvertes au prix de 39,99 euros pour l’édition standard et 49,99 euros pour l’édition deluxe (inclut Sifu en dématérialisé, une réduction de 10%, un accès en avant-première, l’artbook officiel The Art of Sifu, la bande-son composée par Howie Lee et des bonus de préachat exclusifs).

Les combats dans Sifu en vidéo

“Absolver nous a donné une certaine expérience en matière d’Arts martiaux, mais cette fois nous sommes sur un jeu en solo. Nous voulions que Sifu offre aux joueurs une expérience unique qui s’inspire énormément du kung-fu et des films d’arts martiaux. Affronter des dizaines de méchants dans une boîte de nuit, sauter par-dessus des tables et jeter des bouteilles… Nous voulions que le joueur ait l’impression d’être le protagoniste d’un film de kung-fu. En termes de design, nous voulions atteindre un équilibre entre la crédibilité, avec des techniques de combat réalistes et des animations fidèles à la réalité, et l’esthétique avec une action épique et des cadres de caméra immersifs. En créant Sifu, nous voulions mélanger l’esthétique des films de kung-fu classiques et le combat au corps-à-corps cru de films plus récents comme The Raid, Old Boy ou John Wick. Le système de combat s’inspire profondément de ces différentes inspirations. Nous voulons que le gameplay offre un défi qui rappelle les valeurs du kung-fu, à savoir l’entraînement et l’amélioration de soi. Et nous voulons que les joueurs se sentent progresser, qu’ils aient l’impression d’apprendre le kung-fu, de s’améliorer et de mériter progressivement cette sensation de puissance.Nous avons créé le système de Structure, à savoir la possibilité d’utiliser des impacts pour briser la posture de l’adversaire (et donc sa capacité à attaquer et se défendre), ce qui est une véritable notion de combat. Ce système apparaît sous la forme d’une jauge, pour vous comme pour vos ennemis. Si vous arrivez à briser la structure de votre adversaire, vous pourrez l’achever avec une puissante mise à terre, ce qui sera l’occasion de montrer les techniques dévastatrices du Pak Mei. Mais si votre propre jauge de structure se remplit, vous serez incapable de vous battre et de vous défendre pendant un court instant et serez vulnérable aux attaques ennemies. Bloquer des attaques remplira vite votre jauge d’équilibre et nous avons donné aux joueurs quelques options défensives plus souples. Les esquives vous permettront de prendre vos distances lorsque c’est nécessaire et peuvent vous sauver la vie. Mais plus important encore, parer une attaque au bon moment vous permettra de dévier le coup, déséquilibrant votre adversaire, ce qui vous donnera l’occasion de contre-attaquer ou de le projeter au sol. Vous pouvez aussi esquiver les coups en plongeant sous les attaques ou en sautant au-dessus de celles-ci. Certaines attaques puissantes sont impossibles à parer. À d’autres moments, il est difficile de reprendre son équilibre et de contre-attaquer. C’est là ce que ces esquives deviennent particulièrement utiles“, déclare Felix Garczynski, responsable marketing chez Sloclap. “Le joueur commencera le jeu avec assez d’attaques pour faire face à n’importe quel adversaire, mais il vous faudra du temps pour apprendre les différentes propriétés des techniques disponibles. Vous pouvez alterner entre des attaques puissantes et des attaques rapides pour faire des combos, que ce soit sur un seul ennemi, ou en passant d’un ennemi à l’autre. Au fur et à mesure de vos progrès, vous débloquerez de nouvelles techniques et augmenterez votre nombre d’options en fonction de votre style de jeu et de la manière dont vous approchez les défis. Vous pourrez renverser vos ennemis, les projeter dans leurs alliés, les étourdir ou désarmer un adversaire menaçant. Ça vous sera particulièrement utile quand vous commencerez à affronter de plus en plus d’adversaires en même temps. Les combats contre plusieurs ennemis en même temps sont le cœur même de Sifu. Nous avons cherché le bon équilibre afin de donner la sensation au joueur d’être encerclé et en difficulté, mais pas submergé par les ennemis qui surviennent de partout. Nous avons décidé d’utiliser un système de verrouillage dynamique pour pouvoir passer d’une cible à l’autre rapidement. Nous avons fait notre possible pour optimiser le jeu afin d’avoir une fréquence d’image 60 ips stable sur PlayStation 4, ainsi que sur PS4 Pro et PS5, pour que l’expérience de jeu soit fluide et réactive. Nous voulons que le combat donne l’impression d’être un va et viens, avec des adversaires qui vous forcent à réagir, à utiliser diverses techniques pour contrôler les hordes d’ennemis et à savoir vous positionner si vous voulez avoir le dernier mot. En plus de leurs techniques de Pak Mei favorites, les joueurs devront apprendre à utiliser l’environnement s’ils veulent tourner le combat à leur avantage. Nous avons introduit des éléments utilisables dans toutes les situations de combat, que ce soit des meubles que vous pourrez jeter sur le chemin de vos ennemis, des objets à lancer, des armes de fortune ou des tables par-dessus lesquelles vous pourrez sauter. Cela donnera aux joueurs différentes options et leur permettra d’approcher chaque situation de plus d’une manière. Enfin, les joueurs pourront compter sur des techniques puissantes et précises grâce à notre mécanique de concentration. La concentration est une ressource qui monte au fur et à mesure du combat, remplissant des charges que vous débloquerez progressivement au cours du jeu. Utiliser une charge de concentration ralentira le temps et vous permettra de choisir un des points faibles de votre adversaire afin d’effectuer une technique dévastatrice, handicapant ou blessant sérieusement l’ennemi. Les joueurs pourront accéder à différentes attaques de concentration au fur et à mesure qu’ils débloqueront de nouvelles capacités, ce qui leur permettra de s’adapter aux situations qui leur posent problème.”

La progression dans Sifu en vidéo

“Kung-fu, ou gōngfu, peut faire référence à toute discipline ou tout talent obtenu suite à beaucoup de travail, d’entraînement et de patience. Le Kung-fu en tant qu’art martial représente le concept d’une amélioration sans fin, d’une maîtrise qui ne reste pertinente que grâce à un entraînement permanent. Et c’est pour ça qu’une seule vie ne suffit pas pour connaître le kung-fu. Dans Sifu, notre héros, même si celui-ci s’est entraîné toute sa vie, n’a que 20 ans. Le protagoniste est mû par un désir de vengeance ardent et devra affronter un dangereux groupe d’assassins, chacun devenu une personnalité importante de la ville et demeurant dans une base forte lourdement défendue. Notre jeune élève n’a pas sa vie entière pour s’améliorer au kung-fu, et le soir de son départ sur le chemin de la vengeance, il lui faudra trouver et battre tous ses ennemis en une seule nuit. Comme nous l’avons déjà montré, notre protagoniste possède un outil important pour l’aider dans sa quête, un pendentif ancien capable de le soigner et le ramener à la vie. Mais rien ne se fait gratuitement. Ce pendentif a besoin d’énergie vitale et chaque fois qu’il vous ressuscite, votre personnage vieillit. Cela veut dire que vous commencez le jeu avec une ressource limitée à laquelle vous devez faire attention si vous voulez atteindre la fin de votre quête. Vieillir ne vous rendra pas plus faible, mais ça impactera vos capacités. En vieillissant, vous échangerez de la santé contre de la force. L’apparence de votre personnage représentera également son âge, et vous pourrez observer les conséquences de vos actes. Mais vieillir n’empirera en rien vos capacités et vous pourrez compléter le jeu à n’importe quel âge. La possibilité de revenir à la vie donnera aux joueurs l’occasion de retourner aussitôt dans l’action, encore et encore. Avant de retourner au combat, l’écran de mort permettra aux joueurs de souffler et de réfléchir à leurs erreurs. C’est là qu’ils débloqueront leurs nouvelles compétences et trouveront des outils supplémentaires pour faire face au combat qui les a tués. Les compétences peuvent aussi être débloquées dans le Wuguan du héros, accessible entre les missions et dans les Sanctuaires qu’on peut trouver au cours des niveaux“, déclare Felix Garczynski, responsable marketing chez Sloclap. “Les Sanctuaires vous permettront aussi d’améliorer votre personnage en vous donnant le choix entre différentes améliorations, chacune avec des coûts ou nécessités différents. En plus des capacités, ils vous permettront de vous spécialiser en fonction de ce dont vous pensez avoir le plus besoin, à savoir de la santé, des charges de concentration supplémentaires, un agrandissement de la jauge de structure, de la durabilité pour vos armes, etc. Vous ne perdez pas ces améliorations quand vous mourrez, et comme vous vous relevez aussitôt après votre chute, vous commencerez peut-être à avoir l’impression d’être invincible. Mais ça ne durera pas, et plus vous mourrez, plus vous vieillirez vite. Cela apparaît sous la forme d’un compteur de morts. La première fois que vous mourrez, vous vieillirez d’un an. La seconde fois, de deux ans, la troisième, de trois, etc. La seule façon de diminuer ou réinitialiser ce compteur est d’utiliser un des sanctuaires disponibles ou de battre des ennemis spécifiques, par exemple les boss de chaque chapitre. Terminer un chapitre réinitialisera votre compteur de morts, mais votre âge restera le même. Il n’est pas possible rajeunir, vous ne ferez que vieillir quand vous échouez et vous relevez. Vous pouvez tromper la mort un moment, mais personne ne peut lui échapper à jamais. Après un certain âge, vous n’aurez plus assez de vie pour nourrir le pendentif et ne pourrez plus vous relever. Votre mort finale sera un game over définitif. Vous perdrez vos capacités débloquées et vos améliorations lors d’un game over, mais certains éléments resteront. Chaque fois que vous complétez un chapitre du jeu, cela créera un point de sauvegarde avec l’âge que vous aviez quand vous l’avez terminé. Vous pourrez toujours continuer en reprenant le chapitre suivant pour tenter d’améliorer votre performance. En plus des points de sauvegarde, vous pourrez débloquer de manière permanente certaines capacités en dépensant davantage de points d’expérience, ce qui les rendra disponibles dès le début de votre prochaine partie. Enfin, le tableau d’enquête, qui illustre ce que le personnage principal a découvert, gardera toutes les informations que vous avez déjà réunies, même après un game over. En plus de réunir les indices et les éléments de scénario que vous aurez trouvés sur vos cinq ennemis, le tableau vous montrera également des raccourcis, des salles cachées ou des portes que vous avez débloquées lors de vos parties précédentes, ce qui vous permettra de vite vous remettre en route. Ces fonctionnalités vous aideront lors de votre quête de vengeance, mais elles ne remplaceront pas l’entraînement.”