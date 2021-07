Sifu : la mort fait vieillir, mais rend plus fort

Le mécanisme de vieillissement de Sifu se dévoile en vidéo.

Sifu du studio parisien Sloclap ou l’art de se relever après une défaite avec quelques rides sur le visage. Comme les vieux maîtres des films de kung-fu cultes, quand le personnage principal vieillit, il gagne de plus en plus d’expérience, de compétences et de connaissances qu’il peut appliquer au combat pour se défendre et vaincre ses ennemis. Néanmoins, si le personnage principal devient trop âgé après plusieurs morts, les joueurs devront recommencer au tout début. Ces derniers peuvent donc commettre des erreurs, réessayer et tirer des leçons de ce procédé.

Sloclap reporte la sortie de Sifu

Annoncé pour la fin de l’année, Sifu sortira finalement en 2022 sur PS5, PS4 et PC : “La crise de la COVID-19 et les confinements qui ont suivi ont été un immense défi pour nous tous, et si nous avons eu la chance de ne pas faire face aux importantes pertes de revenus que de nombreuses entreprises ont subies, la situation nous a posé beaucoup de difficultés. Depuis mars 2020, nous avons dû nous adapter aux changements de régulations. Toute l’équipe est passée en télétravail alors que nous poursuivions le développement et nous avons subi une perte de vitesse. Le télétravail a ses avantages, mais il n’a pas été facile de ne plus interagir avec les autres membres de l’équipe au quotidien. Au début de l’année, nous pensions encore pouvoir garder notre date de lancement initiale, mais le jour J approchait et nous nous sommes rendus à l’évidence que ce ne serait possible qu’en risquant d’appauvrir la qualité du jeu ou de mettre une énorme pression sur l’équipe, et aucune de ces deux options ne nous paraissait acceptable. Nous sommes vraiment désolés de ce retard. Etant nous-mêmes des joueurs, nous savons bien à quel point ça peut être frustrant. En tant que studio indépendant, nous passons plusieurs années sur nos projets et un tel retard peut créer des risques financiers, alors ce n’est pas une décision que nous avons prise à la légère. Au final, notre priorité est de concevoir l’expérience la plus divertissante et soignée possible, et nous préférons demander à nos fans d’attendre un peu plus longtemps que prévu plutôt que sortir un jeu dont nous ne sommes pas totalement fiers.”