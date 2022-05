Si vous avez du mal à dormir, essayez cette routine de 5 minutes

Faire des listes avant de dormir peut vous aider à vous endormir. D'autres astuces pour rejoindre Morphée plus facilement.

Réussir à s’endormir est une chose extrêmement difficile pour certains. Les raisons peuvent être très variées. Et c’est souvent un cercle vicieux. Savoir que l’on a du mal à s’endormir, devenir anxieux à l’idée d’aller dormir, ne pas réussir à dormir. Des problèmes qui touchent des millions de personnes dans le monde. Il existe de nombreuses astuces pour faciliter l’endormissement. En voici une simple et rapide à essayer : faire des listes.

Faire des listes avant de dormir peut vous aider à vous endormir

Avant d’aller vous coucher, prenez le temps de coucher sur le papier deux ou trois choses que vous voulez faire le lendemain. Écrivez aussi une ou deux choses qui se sont bien passées pendant la journée. Cela ne prend pas plus de cinq minutes. Le fait est qu’il y a une connexion entre le fait de se libérer ainsi l’esprit et l’endormissement. Faire une liste de choses à faire aide à rejoindre les bras de Morphée, c’est prouvé scientifiquement.

Des chercheurs des universités Baylor et Emory ont étudié le sommeil sur deux groupes de volontaires : un qui tenait un journal des tâches et activités réalisées dans la journée, l’autre qui notait ce qu’ils avaient à faire le lendemain ou le surlendemain. Il s’avère que noter les choses à faire facilite davantage l’endormissement que noter ce que l’on a déjà fait. Les chercheurs pensent qu’écrire les choses à faire permet de diminuer le stress et l’anxiété des événements à venir, et de fait rend plus facile le coucher. Vous déchargez ce faisant votre cerveau.

D’autres astuces pour rejoindre Morphée plus facilement

Si vous cherchez d’autres astuces pour mieux dormir, voici d’autres pistes. Le Dr. Saroja Sripathi, spécialiste du sommeil au Kaiser Permanente Northern California, livre ses secrets. Un bon sommeil se joue sur trois facteurs : la qualité, la durée et le timing du sommeil. Le meilleur moyen d’optimiser ces trois facteurs est de se concentrer sur votre “hygiène du sommeil”, autrement dit, sur les comportements qui aident à mieux dormir. Ce que vous buvez et quand vous le buvez, par exemple, est important. Tout comme les quantités que vous mangez et l’heure à laquelle vous allez dormir.

Si vous avez du mal à vous endormir, voici quelques astuces :

Restez loin des écrans pendant au moins une demi-heure avant d’aller vous coucher.

Évitez la caféine et l’alcool avant de vous coucher – vous vous endormirez peut-être plus facilement après avoir bu, mais la qualité du sommeil sera moindre -.

Créez une vraie routine de sommeil pour informer votre corps qu’il est l’heure de dormir.

Allez vous coucher à la même heure chaque nuit et réveillez-vous à la même heure chaque matin.

Réservez votre lit pour le sommeil et le sexe – pas de lecture, nourriture, télévision dans le lit -.

Si vous avez besoin de décompresser, écoutez un podcast ou faites un exercice de méditation plutôt que de parcourir vos réseaux sociaux.

Si vous avez essayé toutes ces techniques et que vous avez toujours du mal à vous endormir, il est peut-être temps de demander l’aide d’un professionnel.