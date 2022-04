Shrinking : un premier rôle majeur dans une série pour Harrison Ford

Le comédien américain Harrison Ford débarque au casting de la série télévisée Shrinking.

Pour son premier grand rôle dans une série télévisée, Harrison Ford va incarner le Dr Phil Rhodes dans Shrinking, une série comique en dix épisodes diffusée prochainement sur Apple TV+, écrite et produite par Jason Segel et Bill Lawrence.

Le Dr Phil Rhodes est un psy en col bleu, terre-à-terre et vif comme l’éclair, sans ménagement mais avec un clin d’œil toujours présent. Ce pionnier de la thérapie cognitivo-comportementale a bâti au fil des ans un cabinet prospère qu’il partage avec ses deux jeunes protégés, Jimmy et Gaby. Farouchement indépendant, il a récemment appris qu’il était atteint de la maladie de Parkinson, ce qui l’oblige à sortir de sa zone de confort alors qu’il est aux prises avec des amis envahissants, sa famille éloignée et son héritage.

Une nouvelle série comique pour Apple TV+

Shrinking sera produit par Warner Bros Television et Doozer Productions de Bill Lawrence. Jason Segel, Bill Lawrence et Brett Goldstein sont tous trois scénaristes et producteurs exécutifs, Jeff Ingold est producteur exécutif et Liza Katzer est co-producteur exécutif.