Shiro Games lance Shiro Unlimited, un label d’édition pour les jeux indépendants

Shiro Unlimited du studio bordelais Shiro Games est né du désir d'encourager des expériences inventives et créatives qui mêlent aventures narratives captivantes et mécaniques de jeu révolutionnaires.

Après bientôt dix ans d’existence, Shiro Games (Evoland, Northgard, Darksburg) souhaite mettre son expérience et ses compétences au profit des indépendants qui veulent se lancer dans l’industrie vidéoludique, mais on du mal à convaincre un éditeur, en préservant la vision des développeurs. Dans cette optique, tous les jeux édités par le label Shiro Unlimited viseront à offrir un nouveau type d’expérience dans leur genre spécifique ou des innovations en tout genre (direction artistique, gameplay et systèmes ou encore mélange de plusieurs genres).

Shiro Games are proud to announce our new publishing label, Shiro Unlimited, focused on helping bring ambitious new indie titles to life! Find out more about what's in store… – https://t.co/rpmCpxktA9#shirogames #Northgard #Wartales #Darksburg #Evoland #Opportunity #gamedev — Shiro Unlimited (@ShiroUnlimited) July 13, 2021

“Nous sommes convaincus que notre expertise acquise en éditant nous-mêmes Evoland et Northgard pourrait être très utile à d’autres développeurs indépendants qui ont du mal à trouver la meilleure façon de sortir leur jeu sur le marché“, explique Sébastien Vidal, PDG et cofondateur de Shiro Games. “Nous sommes des développeurs de jeu avant tout, et les conseils que nous donnerons à nos partenaires seront basés sur notre connaissance des défis auxquels font face les développeurs au quotidien.”

Opportunity, le premier jeu édité par Shiro Unlimited

Développé par Lola Guilldou et Samuel Perottet, Opportunity se présente comme un jeu narratif axé sur l’exploration et la poésie, dans lequel le joueur fera l’expérience de toute la beauté et la solitude que peut avoir la conquête spatiale, aux commandes du fameux astromobile chargé de rapporter des preuves d’une présence d’eau ou de l’existence d’une vie sur la planète rouge.

“Nous sommes heureux que Shiro Unlimited ait l’opportunité de travailler avec Dimanche Corp pour le premier projet de notre nouveau label. Ce projet, le premier jeu que nous ne développons pas en interne, est très important pour nous !“, a déclaré Adrien Briatta, directeur du marketing et de l’édition chez Shiro Games.