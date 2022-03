Shining Girls, un thriller métaphysique avec Elisabeth Moss

La comédienne Elisabeth Moss va débarquer sur Apple TV+ avec un thriller métaphysique.

Basé sur le roman à succès de Lauren Beukes, Shining Girls suit Kirby Mazrachi, une archiviste d’un journal de Chicago dont les ambitions de carrière ont été mises en veilleuse après avoir subi une agression traumatisante. Lorsqu’elle apprend qu’un meurtre récent reflète son propre cas, elle s’associe à Dan Velazquez, un journaliste chevronné mais troublé, pour découvrir l’identité de son agresseur. Alors qu’ils réalisent que ces affaires sont intimement liées, leurs traumatismes personnels et la réalité floue de Kirby permettent à son agresseur de garder une longueur d’avance.

Un trailer pour Shining Girls

Les trois premiers épisodes de Shining Girls seront diffusés le 29 avril prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Apple TV+.

Shining Girls est adapté pour la télévision et produit par Silka Luisa, qui en est également la showrunneuse. Elisabeth Moss est la protagoniste principale, la réalisatrice et la productrice exécutive via Love and Squalor Pictures, aux côtés de Lindsey McManus. Leonardo DiCaprio, Jennifer Davisson et Michael Hampton assurent la production exécutive via Appian Way. Michelle MacLaren réalise et produit de manière exécutive avec Rebecca Hobbs pour MacLaren Entertainment. Enfin, Daina Reid assure la réalisation et la production exécutive. L’auteur Lauren Beukes et Alan Page Arriaga sont également producteurs exécutifs.