Shine veut nettoyer vos toilettes automatiquement

Une maison doit être entretenue régulièrement. Cela passe malheureusement par le nettoyage des toilettes, tâche ingrate s'il en est. Il existe aujourd'hui des solutions pour se simplifier la vie. En voici une nouvelle, très moderne, avec Shine.

Personne n’aime nettoyer les toilettes. Et l’on comprend très facilement pourquoi. C’est une tâche ingrate parmi les tâches ingrates que l’on se doit de faire chez soi de temps à autre. À moins que vous n’aimiez avoir des toilettes sales, il faut pourtant bien le faire. Grâce aux technologies modernes, vous pourriez laisser une machine s’en occuper pour vous. Shine est un appareil qui souhaite se positionner comme votre assistant pour les toilettes. Il va les nettoyer automatiquement.

Shine Bathroom Assistant, pour des toilettes propres sans rien faire

Le Shine Bathroom Assistant est un gadget très facile à installer dans vos toilettes. Tout ce que vous avez à faire, c’est de le raccorder et de le brancher et vous êtes prêt(e) à en profiter. Selon ses créateurs, cinq petites minutes sont nécessaires, sans aucune connaissance en plomberie. Mieux encore, vous n’aurez même pas besoin de tournevis ou d’outil quelconque. L’installation est ensuite très simple. Il suffit de remplir l’appareil avec de l’eau du robinet, d’insérer une capsule nettoyante (qui dure jusqu’à un mois) et le tour est joué. Selon son fabricant, le réservoir d’eau dure un mois lui aussi. Autrement dit, vous n’aurez à vous préoccuper de rien pendant un mois.

Une corvée de moins à faire à la maison, et des économies

Le meilleur dans tout cela, c’est que le processus n’utilise aucun produit chimique. Si vous n’êtes pas fan d’utiliser des produits chimiques, dans un souci de respect de l’environnement ou autre, c’est parfait. Le Shine Bathroom Assistant est aussi capable de détecter lorsque vous tirez la chasse d’eau, déclenchant alors en suivant un nettoyage de la cuvette grâce à une eau électrolysée et une désodorisation active. Résultat de l’opération, après quelques secondes, vous retrouvez des toilettes propres et sans odeur. Parmi les autres fonctionnalités, on citera notamment la capacité de détecter les fuites via l’application mobile dédiée. Si vous êtes intéressé(e), direction la campagne de financement Indiegogo. Comptez 91€ pour réserver le vôtre. Les premières livraisons sont attendues en Juin 2020.