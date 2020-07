Shin Megami Tensei V sortira en 2021 sur Nintendo Switch

Annoncé comme une exclusivité pour la Switch de Nintendo, Shin Megami Tensei V sera disponible simultanément dans le monde entier dès l'année prochaine.

Alors qu’on était en droit de se demander si le développement de Shin Megami Tensei V n’était pas mort après de nombreux mois sans aucune information, le studio japonais Atlus a décidé de rassurer les fans avec un nouveau trailer, mais toujours rien de neuf concernant son contenu. Attendue pour 2021, l’exclusivité Nintendo Switch inclura des voix japonaises et anglaises ainsi que des sous-titres en français.

Un nouveau trailer pour Shin Megami Tensei V

Shin Megami Tensei V ne proposera pas une histoire douce et lisse : “Le prochain titre de la série Shin Megami Tensei, licence populaire d’Atlus, arrive bientôt en exclusivité sur Nintendo Switch. Dans ce jeu de rôle épique, l’ordre lui-même s’est effondré et le chaos règne sur tout.”

Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster est annoncé sur PS4 et Nintendo Switch

Surprise d’Atlus durant Nintendo Direct Mini : Partner Showcase , le lifting haute définition de l’épisode Lucifer’s Call de la PS2 de la licence Shin Megami Tensei est basé sur Shin Megami Tensei III : Nocturne Maniax Chronicle Edition, qui met en scène Raidou Kuzunoha the XIV de la série Devil Summoner : Raidou Kuzunoha en remplacement de Dante de la série Devil May Cry, qui est apparu comme personnage invité dans Shin Megami Tensei III : Nocturne Maniax. Le remaster propose des graphismes et un gameplay améliorés, des scènes doublées qui peuvent être activées ou désactivées et un mode “Merciful” en DLC. De base, les modes “Normal” et “Difficile” sont accessibles.

Shin Megami Tensei III : Nocturne HD Remaster sortira sur PS4 et Switch au printemps 2021 à l’international, et le 29 octobre prochain au Japon. A noter qu’Atlus considère ce remaster comme un véritable remake.