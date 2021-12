Shiba Inu devient une méthode de paiement valide chez les marchands qui acceptent BitPay

Le SHIB est désormais utilisable via BitPay. Une bien belle avancée pour toute la SHIBArmy

La SHIBArmy vient de franchir une nouvelle étape importante dans sa quête vers une adoption mondiale du Shiba Inu (SHIB). BitPay, le plus grand fournisseur de services de paiement en Bitcoin et autres crypto-monnaies au monde, vient d’annoncer que les marchands peuvent accepter Shiba Inu dès à présent pour les paiements et les clients peuvent acheter, stocker et échanger du SHIB dans l’application BitPay Wallet.

“La communauté Shiba Inu est passionnée de son coin et très sérieuse quant à la perspective de donner aux clients des endroits où dépenser leurs SHIB”, expliquait Stephen Pair, PDG de BitPay. “BitPay est convaincu que l’augmentation de l’implication de la communauté face à la conscience et à l’adoption du coin aide l’industrie de la blockchain à ouvrir la voie vers des paiements blockchain qui viendront transformer totalement la manière dont les clients et les entreprises reçoivent et dépensent leur argent.”

Attention #SHIBArmy: Our friends @Bitpay decided to support Shiba Inu specifically because I asked, so AMC can take Shiba Inu for online payments of movie tickets and concessions. @AMCTheatres to be the first @bitpay client to accept Shiba Inu. Timing 60-120 days. This is a WOW! pic.twitter.com/F54i22hHDv — Adam Aron (@CEOAdam) November 15, 2021

Bien que tout ait commencé comme un simple mème, la SHIBArmy ainsi que la réponse de AMC et Newegg a permis au SHIB d’atteindre le haut de la liste des coins à avoir dans son wallet. Sa popularité grandissante place SHIB dans le Top 15 depuis son lancement mai en termes de capitalisation sur CoinMarketCap, juste à temps pour les vacances de fin d’année.

AMC a fait exploser de joie la communauté SHIB lorsqu’ils ont demandé si l’entreprise devrait demander à ce que le SHIB soit ajouté comme option de paiement. La communauté a bien évidemment répondu par l’affirmative, vantant les mérites de son coin, et désormais, les possesseurs de SHIB peuvent en dépenser chez les marchands qui acceptent BitPay ou chez ceux chez qui une carte cadeau peut être achetée via le BitPay Wallet.

Newegg a, quant à lui, rendu l’information officielle et avec une énorme campagne promotionnelle numérique, affichée notamment sur The Reef, le plus grand panneau d’affichage d’Amérique du Nord. Situé à l’intersection de la I-10 et de la I-110 à Los Angeles, The Reef est une plate-forme plus grande que nature pour Newegg pour envoyer ses informations concernant la crypto.

“Nous cherchons constamment des manières d’innover dans notre expérience shopping sur Newegg.com et parmi les choses que veulent nos clients, on trouve une meilleure flexibilité et davantage d’options, y compris la possibilité de payer avec davantage de crypto-monnaies différentes”, expliquait Andrew Choi, directeur marketing chez Newegg. “Via notre partenariat avec BitPay, nous avons la possibilité d’avancer rapidement et de mener le marché avec des options de paiement en crypto-monnaies flexibles. De fait, nous sommes plus que ravis d’offrir SHIB comme moyen de paiement sur Newegg.com.”

La possibilité d’accepter les crypto étend l’opportunité de ventes d’un marchand vers les marchés internationaux où l’utilisation de carte de crédit n’est pas pratique tout en réduisant considérablement les frais et augmentant la transparence et l’efficacité des paiements. Le marché global potentiel est énorme et combiné avec une capitalisation des crypto qui approche les deux trillions de dollars, l’opportunité est idéale.

BitPay permet aux entreprises d’accepter les crypto-monnaies comme méthode de paiement sans avoir à acheter, posséder ou gérer de crypto. AMC, Newegg et n’importe quel autre marchand BitPay peut accepter les crypto-monnaies pour des achats en Shiba Inu (SHIB) ainsi que Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Wrapped Bitcoin (WBTC) et cinq stablecoins basés sur le dollar américain (BUSD, DAI, GUSD, USDP, and USDC).