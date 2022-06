Sheryl Sandberg quitte Meta après 14 ans de bons et loyaux services et cela va entraîner une importante réorganisation interne.

Sheryl Sandberg a décidé de quitter son poste de directrice des opérations (COO) chez Meta après 14 ans en tant que lieutenant de Mark Zuckerberg dans l’entreprise. Elle restera cependant parmi les administrateurs du géant américain.

Sheryl Sandberg quitte Meta après 14 ans de bons et loyaux services

Dans un post publié sur Facebook, elle explique avoir planifié son départ pour et automne et que “durant les prochains mois, Mark et [elle opèreront] la transition”. Javier Olivan, actuel responsable de la croissance de l’entreprise, prend la place de COO, mais son rôle “sera différent de ce que Sheryl a fait”, si l’on en croit un post de Mark Zuckerberg. “Il s’agira d’un rôle de COO plus conventionnel dans lequel Javi se concentrera sur l’interne et les opérations, utilisant son expérience pour rendre nos opérations plus efficaces et plus rigoureuses.”

Sheryl Sandberg avait rejoint Facebook en 2008 pour aider à mettre en place le business autour de la publicité. À cette époque, elle est devenue l’un des cadres les plus en vue du réseau social. Plus tard, elle fut aussi le visage de nombreux gros scandales de Facebook, y compris celui de Cambridge Analytica et la gestion des interférences et de la désinformation durant l’élection présidentielle américaine.

Sheryl Sandberg explique qu’elle prévoit désormais de passer davantage de temps pour sa fondation et son travail philanthropique : “Je ne suis pas tout à fait sûre de ce que l’avenir apportera – j’ai appris que personne ne le sait.”

Et cela va entraîner une importante réorganisation interne

Le départ de Sheryl Sandberg n’est pas le seul remous important chez Meta. Le CTO de longue date s’en est allé à l’automne dernier et Mark Zuckerberg a promu Nick Clegg au statut de Président des Affaires Internationales en février. Il annonçait aussi un remaniement important concernant plusieurs autres cadres pour faire suite au départ de Sheryl Sandberg et au rôle désormais plus limité de Javier Olivan : “Je pense que Meta a atteint le point où il est aujourd’hui logique pour nos groupes produit et business d’être mieux intégrés, plutôt que d’avoir toutes les fonctions business et opérations organisées séparément de nos produits”.