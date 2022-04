Sherlock Holmes : l’univers cinématographique va s’étendre à la télévision

Warner Bros veut développer un Sherlock Holmes Universe avec Robert Downey Jr.

Deux séries spin-off basées dans l’univers de la récente adaptation cinématographique de Sherlock Holmes sont en développement pour la plateforme de streaming HBO Max. Robert Downey Jr, Susan Downey et Amanda Burrell de Team Downey sont producteurs exécutifs aux côtés de Lionel Wigram de Wigram Productions. Contrairement aux séries dérivées de The Suicide Squad, Peacemaker et The Penguin, qui sont construites autour de personnages existants, les séries spin-off de Sherlock Holmes devrait tourner autour de personnages qui n’ont pas encore été introduits.

Les personnages feront partie du troisième volet de l’univers cinématographique, en préparation depuis longtemps. Initialement prévu pour décembre 2020, puis repoussé à décembre 2021, le troisième film a été retardé par la pandémie et n’a actuellement aucune nouvelle date de sortie. L’avenir de la série dépend du sort du troisième film. Tout en essayant de s’adapter à l’emploi du temps de Downey Jr., l’acteur américain et le réalisateur, Dexter Fletcher, qui a succédé au réalisateur des deux premiers films, Guy Ritchie, ont publiquement exprimé leur engagement à le réaliser.

Sherlock Holmes au cinéma, une suite est toujours en préparation

Le film Sherlock Holmes, qui a également pour vedettes Rachel McAdams et Mark Strong, est sorti en 2009. Il a été réalisé par Guy Ritchie à partir d’un scénario de Michael Robert Johnson, Anthony Peckham et Simon Kinberg. La suite – Sherlock Holmes : A Game of Shadows – est sortie en 2011 et a également été réalisée par Guy Ritchie d’après un scénario de Michele Mulroney et Kieran Mulroney. Il met également en scène Jude Law, Rachel McAdams, Stephen Fry et Jared Harris.