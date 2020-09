Shenmue : un anime en préparation chez Crunchyroll et Adult Swim

Shenmue est une série de jeux vidéo culte à bien des égards. Elle compte une base de fans très importante, et c'est grâce à eux que de nouveaux opus voient encore le jour aujourd'hui. Et bientôt, il faudra compter sur une série animée.

Après plusieurs années d’attente, les fans de Shenmue parvenaient à financer un nouveau jeu vidéo l’année dernière. Aujourd’hui, l’histoire de Ryo Hazuki s’apprête à être racontée dans un nouveau format, celui de la série d’animation. C’est durant le Virtual Crunchyroll Expo que l’annonce a été faite. Il s’agira d’une coproduction entre Crunchyroll et Adult Swim. Le créateur de Shenmue, Yu Suzuki sera producteur exécutif sur le projet.

Crunchyroll et Adult Swim vont produire une série animée Shenmue

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient par Shenmue, il faut savoir que c’est l’une des sagas de jeux vidéo les plus coûteuses (référencée dans le livre des records) : 23 millions d’euros. Composée de 11 chapitres, elle reste pour le moment inachevée. Lorsque sort le premier opus fin 1999 au Japon et fin 2000 dans le reste du monde, il s’agit du premier jeu du genre FREE (pour full reactive eyes entertainment), véritable révolution pour l’industrie vidéoludique avec une dimension de liberté jusqu’alors jamais atteinte et une mise en scène d’un réalisme remarquable.

Pour l’heure, le projet reste très mystérieux

Pour l’heure, en ce qui concerne le projet de série animée, nous n’avons que peu d’informations si ce n’est qu’il faudra compter sur une saison de 13 épisodes. Aux États-Unis, ceux-ci seront diffusés sur Adult Swim. En dehors du Japon et de la Chine, pour en profiter, les fans devront passer par Crunchyroll. Si le projet fait déjà beaucoup parler les fans – certains imaginent déjà pouvoir avoir droit à une fin digne de ce nom -, nous n’avons actuellement qu’une seule image, ci-dessous. À noter, le réalisateur de One Punch Man, Sakurai Chikara, supervisera tout le projet. La production, quant à elle, sera confiée à Telecom Animation Film. Aucune information concernant la date de sortie n’a été communiquée mais les fans de Shenmue ont l’habitude patienter longtemps, très longtemps pour avoir de nouveaux contenus sur leur saga préférée. Patience, donc !