Shenmue 4 : Yu Suzuki est déterminé à faire une suite

Malgré les mauvaises ventes du troisième opus de la licence Shenmue, le game designer japonais Yu Suzuki veut raconter jusqu'au bout les aventures de Ryo Hazuki.

Invité à faire le point sur Shenmue 3 plus de six mois après son lancement dans les colonnes d’IGN Japon, Yu Suzuki du studio Ys Net reste positif concernant une suite même si les objectifs fixés par l’éditeur Deep Silver n’ont pas été atteints (échec critique et commercial, jeu de niche) : “Si j’avais l’opportunité de faire Shenmue 4, et je pense que je l’aurai un jour, je sais comment satisfaire les joueurs occasionnels, donc je veux faire un jeu qui plairait à tout le monde. Avec Shenmue 3, j’ai vraiment répondu aux demandes des fans, donc je ne pensais pas nécessairement à faire de l’argent. Mais comme je dirige une entreprise, je dois penser à ce qui peut se vendre si je veux pouvoir continuer.”

Malgré les difficultés, Yu Suzuki veut faire un Shenmue 4

Suzuki-san a déjà des tonnes d’idées pour Shenmue 4 et cela passe par une expérience de jeu avec un meilleur confort : “Il y a différentes choses, comme l’ajout de marqueurs de quête, l’amélioration du voyage rapide, les fonctions pour accélérer le temps et rendre l’interface utilisateur plus simple à comprendre. J’aimerais utiliser les marqueurs de quête pour séparer la quête principale des quêtes annexes permettant d’échanger de l’argent ou de se battre. On pourrait également s’assoir sur un banc pour faire avancer le temps plus librement. J’ai des idées sur la manière dont on peut intégrer des améliorations sans trahir le feeling Shenmue. D’un point de vue commercial, il est important de comprendre ce que les personnes qui ne connaissent pas Shenmue ont pensé de Shenmue 3. Je pense que monde ouvert est un mot magique qui guide les tendances actuelles, avec tous les jeux magnifiques qui prennent maintenant cette direction, mais il semble qu’il devient difficile de se différencier au sein de ce genre. La prochaine fois, je me demande s’il est intéressant d’avoir un espace fermé au lieu de s’en tenir au monde ouvert habituel.”

La suite de Shennmue 3 sera plus moderne

Pour le quatrième opus de la licence Shenmue, Yu Suzuki se dit prêt à répondre à la demande : “J’ai fait Shenmue 3 pour les fans, mais la prochaine fois je veux quelque chose de neuf. Je mentirais si je disais que je ne veux pas travailler sur de nouvelles choses. Evidemment, je souhaite raconter la fin de l’histoire de Shenmue et tant qu’il y aura une demande des fans, je continuerai à travailler. J’espère que les fans qui ont patienté pendant 20 ans pour Shenmue 3 et qui ont été satisfaits montreront le même engouement pour Shenmue 4.“