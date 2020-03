Shenmue 3 : Big Merry Cruise, une troisième extension avec une croisière divertissante

Le dernier ajout payant du season pass de Shenmue 3 misera sur les jeux de hasard et d'argent.

Après les DLC Battle Rally (janvier 2020) et Story Quest Pack (février 2020), le contenu téléchargeable Big Merry Cruise de Shenmue 3 va permettre à Ryo Hazuki de se détendre en misant l’argent qu’il a récolté en effectuant quelques missions et métiers : “Un nouveau bateau de croisière arrive au port de Niaowu. Différents types de divertissements seront disponibles à bord. Des missions vous seront également proposées, vous ne pourrez les réaliser que via ce bateau de croisière. Il sera possible de remporter de nouvelles tenues qui seront obtenues en effectuant les mini-quêtes. Les enjeux sont grands, mais les récompenses en valent la chandelle !”

Deep Silver et Ys Net annoncent que Big Merry Cruise sera disponible le 17 mars prochain sur PS4 et PC (via l’Epic Games Store) à 3,99 euros. Comme d’habitude, les joueurs qui ont acheté le season pass du troisième opus de la licence Shenmue verront les DLC devenir automatiquement disponibles le jour de la sortie.

Big Merry Cruise de Shenmue 3 en images