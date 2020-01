Shenmue 3 : Battle Rally, une première extension qui mise sur la course et la bagarre

Le studio Ys Net va alimenter le troisième opus de la licence Shenmue avec des activités inédites.

Avec le contenu téléchargeable Battle Rally, Shenmue 3 va pousser les joueurs à se mettre à une course totalement délirante où les concurrents doivent se livrer à des batailles en “one to one” tout au long d’un parcours bien défini. Le but est donc d’être premier, mais également de mettre à terre ceux qui voudront gagner à votre place. Chaque victoire permettra de remporter d’incroyables items. On n’est pas loin du célèbre Battle Royale vu et revu dans de nombreux jeux suite au succès de Playerunknown’s Battlegrounds et Fortnite. En plus de cela, les joueurs pourront incarner le chasseur de trésor Wuying Ren et Wei Zhen, la partenaire de Ryo, qui fait sa première apparition dans ce nouvel opus.

Battle Rally de Shenmue 3 arrive dès la semaine prochaine

Le DLC Battle Rally sera disponible à l’achat le 21 janvier prochain sur le PlayStation Store et l’Epic Game Store pour la modique somme de 7,99 euros. Les joueurs qui ont acheté la Complete DLC Collection à 14,99 euros ou la Digital Deluxe Edition à 52,49 euros verront les extensions se télécharger automatiquement dès leurs sorties.

Les plans de Yu Suzuki pour 2020

Dans le dernier numéro du magazine japonais Famitsu, plusieurs personnalités de l’industrie japonaise du jeu vidéo ont été invité à s’exprimer sur ce qu’ils vont faire pour cette nouvelle année. Parmi eux, le créateur de la licence Shenmue a joué le jeu et a laissé entendre qu’il préparait quelque chose d’assez ambitieux : “Un nouveau projet commence (…) Je veux exploiter mon savoir-faire tiré de Shenmue III et me concentrer sur la planification d’un monde offrant encore plus de liberté“. Et si Shenmue 4 allait enfin viser la catégorie AAA pour la nouvelle génération ? Malgré son aura, le troisième opus n’a pas séduit tout le monde. L’esprit Dreamcast était de trop pour une époque qui mise désormais sur des critères précis, notamment des graphismes à la limite du photoréalisme.