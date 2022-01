Shazam est désormais disponible en tant qu’extension Chrome

Shazam est désormais disponible en tant qu'extension pour Google Chrome, dans une version bêta avec de nombreux bugs actuellement.

Shazam est un formidable outil si vous voulez identifier une chanson que vous entendez à la télévision, à la radio ou dans un film. Mais si vous êtes devant votre ordinateur et que vous entendez une chanson sur un site web ou dans une vidéo que vous êtes en train de regarder ? Le service propose aujourd’hui la solution parfaite, ou presque.

Shazam est désormais disponible en tant qu’extension pour Google Chrome

Parfois, on a de la chance et le créateur de ladite vidéo indique l’artiste et le titre de la chanson. Mais ce n’est malheureusement pas toujours le cas. Bonne nouvelle aujourd’hui. Vous n’aurez plus à vous précipiter sur votre téléphone dans la mesure où Shazam est désormais disponible en tant qu’extension pour Google Chrome. Tout ce que vous avez à faire, c’est télécharger et installer, comme n’importe quelle extension, via le Chrome Web Store, et le tour est joué !

Une version bêta avec de nombreux bugs actuellement

Le fonctionnement est le même que celui de Shazam sur votre téléphone, mais la principale différence, ici, est que c’est sur votre ordinateur. Vous n’aurez ainsi plus besoin de déverrouiller votre smartphone et lancer l’application puisque vous pourrez cliquer directement pour lancer l’analyse. Malheureusement, il semble que l’extension soit loin d’être parfaite à l’heure actuelle.

En effet, certains utilisateurs rapportent que l’extension ne fonctionne tout simplement pas pour eux. Difficile de savoir si c’est parce qu’il ne s’agit que d’une version bêta ou si le souci est plus profond, si l’on peut dire. Gardez donc cela à l’esprit si vous téléchargez l’extension que celle-ci ne fonctionne pas. De plus, pour une raison encore inconnue, il est encore impossible de se connecter sur son compte Shazam pour la synchronisation et pour profiter des chansons identifiées précédemment, ce qui pourrait être très pratique. Espérons que les développeurs corrigeront rapidement ces bugs.