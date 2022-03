Shawn Levy va réaliser Deadpool 3 pour Marvel Studios

Un troisième réalisateur pour le troisième film de la licence Deadpool.

Après Tim Miller et David Leitch, Marvel Studios mise sur le canadien Shawn Levy (Stranger Things, Real Steel, Free Guy) pour s’occuper des débuts de Wade Wilson dans le MCU avec Deadpool 3, dont la sortie n’est toujours pas connue pour le moment. Les films Deadpool sont les films de l’univers X-Men les plus rentables de tous les temps, le premier ayant rapporté 783,1 millions de dollars et la suite 785,8 millions de dollars au box-office mondial.

#TheAdamProject and #FreeGuy director Shawn Levy has been tapped to direct #Deadpool 3. He is officially in talks to reteam with Ryan Reynolds for the Marvel project: https://t.co/U31Rhr41O8 pic.twitter.com/ix0MoOM0cW — The Hollywood Reporter (@THR) March 11, 2022

Les habituels collaborateurs du comédien Ryan Reynolds, Rhett Reese et Paul Wernick, qui ont écrit les scénarios des deux premiers films, sont impliqués dans la production de Deadpool 3. Wendy Molyneux et Lizzie Molyneux-Logelin, connues pour la série animée Bob’s Burgers, ont d’ores et déjà apporté leur touche au scénario du troisième opus de l’adaptation cinématographique basée sur le célèbre personnage introduit dans les comics par Rob Liefeld et Fabian Nicieza.

