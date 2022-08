Shaun le Mounton partira sur la Lune avec la mission Artemis 1 de la NASA

Shaun le mouton va participer au premier vol test de la mission Artemis 1. Il ira plus loin que la Lune, où aucun homme n'est jamais allé.

Le premier vol test de la mission Artemis 1 de la NASA vers la Lune aura de la compagnie. L’Agence Spatiale Européenne (ESA) a annoncé que Shaun le mouton allait être du voyage, voyage qui devrait normalement avoir lieu avant la fin de l’année. Le personnage de Aardman Productions sera techniquement le premier astronaute de l’ESA à participer au programme Artemis.

“C’est quelque chose de très excitant pour Shaun et pour nous tous à l’ESA”, déclarait le directeur de l’exploration humaine et robotique David Parker. “Nous sommes très heureux qu’il ait été sélectionné pour la mission et nous comprenons que, bien qu’il s’agisse d’un petit pas pour l’homme, c’est un pas de géant pour le Mouton”.

Après un premier test carburant réussi de sa fusée SLS nouvelle génération, la NASA déclarait que Artemis 1 pourrait décoller dès le 23 août. La mission enverra le vaisseau Orion – ainsi que Shaun et le Commandant Moonikin Campos – en voyage au-delà de la Lune. Si tout se déroule bien, la capsule devrait être de retour sur Terre après 39 à 42 jours dans l’Espace. “Le vaisseau réalisera un survol de la Lune, utilisant la gravité lunaire pour gagner de la vitesse et se propulser de lui-même 70 000 km au-delà de la Lune, à presque un demi-million de kilomètres de la Terre, bien plus loin que n’importe quel humain, ou mouton, soit déjà allé”, déclarait l’ESA.

Shaun servira d’indicateur zero-g pour la mission. Depuis que le cosmonaute russe Youri Gagarine avait emmené une petite poupée avec lui pour le tout premier vol spatial habité, c’est devenu une tradition pour les équipages que d’emmener un jouet en mission. Certains vols non habités ont suivi cette tradition. En mai dernier, par exemple, la capsule Starliner de Boeing avait embarqué Jebediah Kerman du Kerbal Space Program vers la Station Spatiale Internationale.