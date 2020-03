Sharp mobilisera une usine de TV pour fabriquer des masques à la chaîne

Devant l'urgence de la demande et la pénurie de masques, le fabricant utilisera sous peu son savoir-faire et sa chaîne de montage pour répondre à la problématique de santé publique.

L’épidémie de coronavirus s’étend dans de nombreux pays à travers le monde, et a fait plusieurs percées en Europe la semaine passé : l’Autriche, le Danemark, l’Allemagne, Israël, l’Estonie, l’Irak et les États-Unis ont tous eu un nouveau ou un premier cas de patient atteint du coronavirus, alors qu’hier étaient confirmées des premiers cas en Russie, Jordanie, ainsi que dans la principauté d’Andorre. Malgré tout, si les cas d’infections ont également bondit en Corée du Sud, la Chine reste l’épicentre de la maladie avec 67 103 personnes affectées dont 6 872 gravement, et 2 803 décès. Selon l’agence Associated Press, le géant de l’électronique Sharp va réquisitionner une de ses usines de fabrication de dalles LED pour fabriquer à la chaîne des masques faciaux. Sharp est un fabricant japonais (pays où l’on dénombrait hier 18 nouveaux cas, dont 5 à Hokkaido) mais fait partie du groupe taïwanais FoxConn.

Jusqu’à 500 000 masques par jour

Selon les informations recueillies par AP, l’usine se trouve à Kameyama dans la préfecture de Mie et commencera à la fin du mois à produire 150 000 masques par jour. Lorsque la machine sera lancée, l’usine pourra produire quotidiennement 500 000 masques. Selon The Verge “l’usine est considérée comme bien adaptée à la production de masques en raison des normes de propreté essentielles et élevées.”

Retour en stock des masques

Si les masques chirurgicaux sont courant au Japon, ils ne protègent pas les personnes non-infectées des propagations de maladies (qui restent suspendues en l’air), les masques de chirurgien n’étant pas dotés des même capacités de filtration des bactéries (BFE, Bacterial Filter Efficiency) et de particules (PFE, Particulate Filtration Efficiency) que les masques de protection FFP. En revanche, les personnes touchées qui éternuent limiteront la propagation du virus. Les masques certifiées FFP2, tout comme les FFP3, sont très recherchés et en rupture de stock, tandis que certains vendeurs profitent de la crise pour appliquer une inflation sur le prix des masques. La mise à disponibilité de 500 000 masques par jour au Japon devrait donc résoudre cette crise.