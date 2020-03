Sharp attaque Vizio pour violation de brevets autour de sa technologie d’écran 70 pouces

Les géants de la tech étudient très attentivement ce que fait la concurrence. Cela se retrouve facilement dans les produits commercialisés. Cela va parfois trop long, avec des vols de brevets avérés. Aujourd'hui, un géant japonais passe à l'attaque pour cette raison.

Sharp, géant japonais de l’électronique à qui l’on doit notamment le plus grand TV LCD 8K du monde – un monstre de 120 pouces ! – attaque en justice Vizio et deux autres sociétés pour suspicion de violation de brevets. Sharp affirme que les trois sociétés auraient ainsi violé pas moins de 12 brevets concernant les technologies d’écran, comme les écrans à cristaux liquides (LCD).

Sharp attaque Vizio en justice pour violation présumée de brevets

Comme c’est souvent le cas dans ce genre d’affaire, certains modèles sont directement cité. Dans l’affaire qui nous intéresse aujourd’hui, il s’agit d’un téléviseur Vizio de 70 pouces. Sharp réclame une injonction ainsi qu’une compensation pour le manque à gagner et l’utilisation de sa technologie. Le géant japonais a déposé sa plainte à la Cour de district des États-Unis de Californie hier mais affirme avoir tenté de régler l’affaire à l’amiable avec l’une des sociétés, Xianyang CaiHong Optoelectronics Technology Co (CHOT). Sans succès.

sur un modèle de téléviseur 70 pouces

Sharp détient à ce jour plus de 10 000 brevets autour des écrans, en Chine, au Japon et aux États-Unis, et selon le fabricant, ces brevets couvrent la plupart des technologies d’écran existant à l’heure actuelle, du moins dans le cœur de leur fonctionnement. Difficile d’envisager ce que cela pourrait signifier pour Vizio. D’autant que cette affaire est pour le moins inhabituelle. Pourquoi Sharp cible-t-il particulièrement l’un des écrans 70 pouces de la marque. Cela pourrait être un signe qu’il ne s’agit pas là de simple patent trolling. Et de la même manière, il pourrait être relativement facile pour Vizio de se sortir de ce problème juridique dans la mesure où l’action en justice ne concerne pas tous ses écrans. Vizio n’a pas encore souhaité commenté l’affaire. À suivre !