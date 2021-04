Share Factory Studio : l’outil de montage vidéo de la PS5 fait le plein de nouveautés

Sony met à jour le logiciel Share Factory Studio sur PS5.

Senior Producer pour l’Online Technology Group de Sony Interactive Entertainment, Stuart Platt annonce l’arrivée de plusieurs nouveautés pour Share Factory Studio : “Depuis la sortie de notre application gratuite pour la PS5, nous n’avons eu de cesse d’améliorer l’expérience de montage vidéo sur la console afin que les joueurs puissent créer et partager leurs séquences de jeu les plus épiques. Nous sommes donc ravis d’annoncer de nouvelles mises à jour (…) Ces nouvelles mises à jour améliorent les fonctionnalités déjà disponibles dans l’application sur PS5. Par exemple, vous pouvez désormais créer des vidéos dans une résolution pouvant atteindre le 4K à 60 images par seconde avec prise en charge du HDR, avec notamment la prise en charge du 4K/HDR à 60 images par seconde pour les Creator Packs de haute qualité des clips vidéo, des pistes musicales, des transitions et des stickers, sans oublier de nouveaux effets sonores.”

Un tout nouveau look pour la Piste 2 avec un papier-peint, ainsi que la prise en charge des dispositions et des bordures

Prise en charge des captures d’écran en HDR

Amélioration de la visualisation des pistes avec la Piste 1 et la Piste 2 avec des icônes indiquant si un clip est en HD, 4K et/ou HDR

Meilleure gestion des clips et des captures d’écran et intégration à la galerie multimédia (trier des vidéos et captures d’écran par favoris)

Le nombre de clips de la Piste 1 passe de 50 à 100

Le nombre de transitions de la Piste 1 passe de 49 à 99

Le nombre de pistes musicales passe de 12 à 24

Le nombre de clips de la Piste 2 passe de 10 à 20

Un trailer pour la mise à jour majeure de Share Factory Studio

Stuart Platt revient également sur la création SHAREfactory sur PS4 qui deviendra ensuite Share Factory Studio sur PS5 : “Cela fait sept ans que nous avons dévoilé SHAREfactory sur PS4, en avril 2014, et nous sommes ravis de tout le soutien et de tout l’engouement de la communauté PlayStation pour cette fonctionnalité. Nous avons eu l’idée de créer SHAREfactory quand nous avons appris que la PS4 allait disposer d’une fonctionnalité d’enregistrement vidéo, et que la manette sans fil DualShock 4 serait dotée d’une touche SHARE innovante, une première sur le secteur. Bon nombre de nos employés avaient déjà travaillé dans le développement de jeux, et certains d’entre nous avaient également de l’expérience dans les domaines du montage vidéo et de la conception multimédia. Comme nous étions également des joueurs, nous pensions que la communauté PlayStation s’amuserait à créer des vidéos personnalisées et à les partager avec leurs amis. Nous avons donc décidé de créer une application de montage vidéo que les joueurs pourraient utiliser directement sur leur PS4. Une fois l’idée formulée, il n’a pas fallu très longtemps pour que SHAREfactory prenne vie, et nous avons été impressionnés par la créativité des joueurs et leur façon d’utiliser notre application. Depuis, nous écoutons les commentaires de la communauté PlayStation et avons implémenté de nombreuses améliorations au fil des années, afin que tous les joueurs puissent profiter d’une expérience fluide sur SHAREfactory.”