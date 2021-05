Shadow Warrior 3 : Lo Wang affronte le Seeking Shokera dans un bain de sang

Une nouvelle arme gore pour le shooter à l'ambiance asiatique se dévoile dans un combat contre un ennemi volant.

En massacrant le Seeking Shokera, Lo Wang de Shadow Warrior 3 pourra mettre la main sur le “Seeking Eye”, une toute nouvelle arme permettant d’envoyer de ravageuses lames contre plusieurs ennemis. Idéal pour se frayer un chemin dans les environnements de “The Damn Dam”. En prime, une tour de la taille d’un gratte-ciel peut servir à éliminer des dizaines d’adversaires en utilisant une chaîne et un boulet à pointes géantes grâce à un timing parfait. On parle ici de The Wreking Ball, une référence parodique au clip et à la chanson de Miley Cyrus…

Un aperçu de la mission “That Damn Dam”

Shadow Warrior 3 sortira dans le courant de l’année sur PS4, Xbox One et PC. Des versions PS5, Xbox Series X et Xbox Series S ne sont toujours pas officialisées pour le moment.

Un aperçu de la mission “Doomsday Device”

Le talentueux développeurs de chez Flying Wild Hog redonne des explications sur l’histoire de Shadow Warrior 3 : “Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte, Orochi Zilla. Cette fois-ci, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange de lames et de balles, Lo Wang crapahutera dans des endroits inexplorés du monde pour traquer la bête noire et empêcher l’apocalypse. Il aura par contre besoin de trucs bizarres comme le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres.”