Shadow Warrior 3 est enfin prêt à sortir

Après un report pas forcément prévu, le studio Flying Wild Hog et Devolver Digital dévoilent la nouvelle date de sortie de Shadow Warrior 3, un FPS invraisemblable, drôle et énervé.

Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte, Orochi Zilla : “Le célèbre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange de lames et de balles, Lo Wang crapahutera dans des endroits inexplorés du monde pour traquer la bête noire et empêcher l’apocalypse. Il aura par contre besoin de trucs bizarres comme le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres.”

Un trailer pour Shadow Warrior 3

Shadow Warrior 3 sortira début mars prochain sur PS4, Xbox One et PC. Les bonus de précommande permettront de mettre la main sur le katana Koromodako ainsi que les deux premiers Shadow Warrior de Flying Wild Hog, mais uniquement sur consoles.

Les comédiens Mike Moh, Andromeda Dunker et SungWon Cho figurent au casting respectivement derrière Lo Wang, Motoko et Zilla. A noter qu’Alex Dobrenko fait quant à lui son grand retour en tant qu’Hoji.