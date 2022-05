Shadow présente ses nouvelles offres pour devenir la référence du cloud computing

Avec les offres Shadow Option Power, Shadow Drive et Shadow Business Solutions, la société française Shadow se positionne comme la plateforme de cloud destinée aux joueurs, aux créatifs et aux entreprises.

Le PC haut de gamme depuis le cloud de Shadow s’améliore avec Option Power. En ajoutant 14,99 euros au forfait classique de 29,99 euros par mois, une configuration composée d’un CPU AMD EPYC 7543P (4 cœurs et 8 threads), un GPU Nvidia (GeForce RTX 3070 à 3090) ou GPU AMD RDNA 2 et 16 Go de RAM sera accessible dès cet automne en Europe et aux États-Unis, mais également dans de nouveaux pays comme le Canada et l’Autriche. En parallèle de l’Option Power, Shadow continue de bénéficier de nouvelles fonctionnalités comme des mises à jour pour la compatibilité avec le double écran et l’écran distant, l’améliorations des couleurs, la disponibilité en accès anticipé de Shadow VR, un nouveau design, une refonte de l’interface des applications ou encore une connexion très haut débit intégrée d’un Gigabit par seconde ainsi que des options de stockage supplémentaires (extensibles jusqu’à 2 To).

“Nous pensons que les technologies du cloud ont le potentiel d’offrir à tous une plus grande liberté technologique. C’est pourquoi nous sommes très heureux de présenter aujourd’hui une nouvelle étape majeure pour notre service avec notre Option Power“, a déclaré Éric Sèle, directeur général de Shadow. “C’est avec enthousiasme que nous entamons une nouvelle coopération avec Shadow, en les soutenant à la fois avec nos CPU et GPU, au sein d’une configuration synonyme de puissance. C’est une étape importante dans leur développement technologique et géographique“, a expliqué Olivier Suinat, vice-président des ventes mondiales chez AMD.

Shadow Drive, la solution de stockage en ligne

Conçue en partenariat avec Nextcloud, leader mondial des plateformes de stockage open source, sécurisée grâce à un chiffrement des communications, ainsi qu’un hébergement sur des serveurs opérés en Europe par une société disposant de nombreuses certifications, et prévue pour être disponible dès cet automne en Europe et prochainement en Amérique du Nord, la solution de stockage en ligne Shadow Drive (gratuit jusqu’à 20 Go puis payant, 8,99 euros par mois pour la version premium, afin d’aller jusqu’à 2 To) permet aux utilisateurs de facilement stocker, synchroniser et partager leurs données via une interface web, mais aussi grâce à des clients desktop et mobiles dévoilés dans les prochains mois.

“Nous avons une vision commune avec Octave Klaba et Éric Sèle, et partageons des valeurs d’excellence, d’ouverture et de souveraineté européenne. Ce partenariat nous a semblé naturel et nous sommes très heureux d’aider Shadow à réaliser ses ambitions“, a précisé Frank Karlitschek, PDG de Nextcloud.

Shadow Business Solutions, le meilleur du cloud computing pour les professionnels et les entreprises

Les designers 3D, les architectes ou encore les ingénieurs vont pouvoir utiliser des logiciels Windows particulièrement gourmands en s’appuyant sur des performances optimales, tout en utilisant leurs appareils favoris au quotidien, grâce à Shadow Business Solutions. Les graphistes et designers pourront effectuer des rendus 4K en temps réel depuis n’importe quel appareil doté d’une connexion et partager leurs sessions avec des collègues et partenaires distants, pour ajuster les résultats en direct. Les industries et les écoles pourront déployer et développer leurs formations en réalité virtuelle sans avoir à investir dans de coûteux ordinateurs compatibles avec la VR.

“Nous avons pour ambition de libérer les petites et moyennes entreprises de leurs contraintes technologiques en leur fournissant des outils innovants, intuitifs et puissants, conçus pour l’ère du travail à distance. Il s’agit d’une solution IT puissante basée sur le cloud, qui vous aidera à répondre à vos besoins et à bénéficier des appareils dont vous et vos collègues avez besoin, peu importe quand ou comment“, détaille Stéphane Héliot, cofondateur et directeur général adjoint de Shadow.